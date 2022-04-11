10 فوائد لـ«الفول» والسلطة الخضراء على مائدة السحور.. تعرف عليها

«السحور» من الوجبات الأساسية والمهمة بالنسبة للصائمين، حيث تمج الجسم بالبروتين والألياف الغذائية التي تساعده على ممارسة الأنشطة والأعمال اليومية المختلفة خلال ساعات الصيام الطويلة وحتى موعد الإفطار.

ومن خلال السطور التالية يقدّم المعهد القومي للتغذية، عددا من النصائح والإرشادات الغذائية، في وجبة السحور، التي تعتمد بشكل أساسي على وجبتي الفول والسلطة الخضراء.

فؤائد تناول الفول في السحور

وحدد المعهد القومي للتغذية، 5 فوائد مهمة لـ طبق الفول على مائدة السحور خلال شهر رمضان، وهي كما يلي:

- الفول من البقوليات، وهو غني جدًا بالألياف الغذائية المفيدة للجسم، كما أنّه مصدر للبروتين النباتي، والنشويات المعقدة، وكلها مواد يحتاجها الجسم خلال ساعات الصيام.

- تناول الفول في وجبة السحور يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم أثناء الصيام.

- يساعد على امتلاء المعدة نظرا لغناه بالألياف، وبالتالي يقلل الشعور بالجوع.

- يساعد الفول كثيرًا على ضبط الكوليسترول والدهون في الدم.

- لا يجب الإفراط في زيادة الملح أو الطحينة أو الزيت في طبق الفول، بل يجب الاكتفاء بمعلقة صغيرة من الزيت ورشة ملح وإضافة الليمون والكمون، حتى لا نقلل من فؤائده.

فوائد طبق السلطة على مائدة السحور والإفطار

أكد المعهد القومي للتغذية، ضرورة وجود طبق السلطة الخضراء على مائدة السحور والإفطار خلال شهر رمضان، لما لها من فوائد عديدة ومفيدة لجسم الإنسان.

- تعتبر الخضراوات الطازجة الموجودة في طبق السلطة مصدرا غنيا للمياه والفيتامينات والمعادن والألياف.

- تناول السلطة في وجبتي الإفطار والسحور، يساعد على ضبط ضغط الدم.

- السلطة الخضراء تقلل ارتفاع الدهون والكوليسترول في الدم.

- السلطة الخضراء تساعد على التخلص من السمنة.

- يجب أن يكون هناك تنوع في الخضروات الموجودة في طبق السلطة، بحيث تتنوع بين الطماطم والجزر، والخس، والخيار، والفجل، والبنجر، والفلفل الأخضر والألوان، فلكل منهم فوائد صحية كبيرة ومفيدة لجسم الإنسان.