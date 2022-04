حريق بمصنع في الهند يحصد أرواح 6 أشخاص حرقا.. «فيديو»

تسبب انفجار في مصنع للكيماويات بولاية جوجارات بغرب الهند، اليوم الاثنين، في مصرع ما لا يقل عن 6 أشخاص.

ووفقًا لما أعلنته السلطات الهندية، فإن الانفجار الذي وقع في مركز لوحدات تصنيع الكيماويات والبتروكيماويات بمنطقة «داهيج» الصناعية في «جوجارات»، تسبب في حريق كبير تمت السيطرة عليه اليوم الاثنين.

ووفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، تقول السلطات الهندية إنه لم يُعرف حتى الآن سبب ذلك الانفجار، مشيرةً إلى استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث. فيما نقلت وكالة أنباء «رويترز» عن شرطي في «داهيج» يدعى «راجندراسين جوهيل» قوله: "دُمر المصنع بالكامل.. احترق 6 أشخاص حتى الموت".

وقال مسؤولو الإطفاء أنهم سيطروا على الحريق في مصنع «أومأورجانيك» الذي يبعد 230 كيلومترًا جنوبي مدينة أحمد آباد التجارية بالولاية.

