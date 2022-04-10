تتزايد عمليات البحث على المواقع ومحركات «جوجل» من المواطنين لمعرفة موعد ضرب مدفع الإفطار وأذان المغرب كى يتمكنوا من الإفطار، وأداء الفريضة في موعدها.

وتقدم «الوطن» خدمة موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة مطروح حسب الإمساكية التى تضعها الهيئة العامة للمساحة المصرية، وذلك ضمن سلسلة الخدمات المتنوعة التى يقدمها لجميع القراء.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة مطروح

ويختلف موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة مطروح طبقا لمواقيت الصلاة في المراكز، حيث يرفع الأذان في بعض المدن الواقعة شرقا على أطراف المحافظة قبل العاصمة مرسي مطروح بدقائق، مثل مدن العلمين والضبعة والعلمين الجديدة والحمام ورأس الحكمة، بينما يتأخر مواعيد رفع الأذان في المدن الغربية ما بين 4 إلى 5 دقائق، مثل مدن السلوم وسيدي براني والنجيلة.

وتعد مدينة سيوة آخر مدن محافظة مطروح في رفع الآذان نظرا لموقعها الجغرافي وبعدها عن مطروح لمسافة تصل إلى 320 كيلومترات جنوبا في عمق الصحراء الغربية ويأتى موعد الافطار في مطروح في تمام الساعة 6.36 م.

مواقيت الصلاة في محافظة مطروح

- موعد اذان الفجر الساعة : 4:18 ص

- موعد الشروق الساعة : 5:49 ص

- موعد اذان الظهر الساعة : 12:12 م

- موعد اذان العصر الساعة : 3:47 م

- موعد اذان المغرب الساعة : 6:36 م

- موعد اذان العشاء الساعة : 7:57 م

مواقيت الصلاة في القاهرة

وتتقدم موعد الافطار في القاهرة عن مطروح 17 دقيقة وإليكم مواعيد الصلاة في القاهرة كالتالي:ـ

- موعد اذان الفجر الساعة : 4:04 ص

- موعد الشروق الساعة : 5:34 ص

- موعد اذان الظهر الساعة : 11:56 ص

- موعد اذان العصر الساعة : 3:30 م

- موعد اذان المغرب الساعة : 6:19 م

- موعد اذان العشاء الساعة : 7:39 م