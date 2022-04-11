ساعات تفصلنا عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الاثنين 10 رمضان في محافظة القليوبية، إذ تحظي عمليات البحث على محركات الإنترنت عن موعد المغرب بأهمية كبيرة لدى قاطني الإقليم وتصل ساعات الصيام إلى مايقرب 14 ساعة، تبدأ من الرابعة فجرا وحتى السادسة وثلث مساء.

«الوطن» تستعرض موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الاثنين 10 رمضان في محافظة القليوبية، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب اليوم 10 رمضان في محافظة القليوبية

ووفقا لإمساكية رمضان التي أعلنتها مديرية المساحة قبل بدء الشهر الفضيل فإن موعد أذان المغرب اليوم 10 رمضان في محافظة القليوبية يكون عند الساعة السادسة و20 دقيقة مساء، بينما موعد صلاة العشاء اليوم في القليوبية في الساعة السابعة و40 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة اليوم 10 رمضان

أما مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 10 رمضان، في محافظة القليوبية:

الفجر 04:04 ص

الشروق 05:33 ص

الظهر في تمام الساعة 11:56 ص

أذان العصر في تمام الساعة 03:31 م

ويكون الإفطار وأذان المغرب في تمام الساعة 06:20 م، ويفضل البعض تناول العصائر والتمور بعد الأذان، ثم أداء صلاة المغرب، بينما يفضل آخرون تناول الإفطار مع وقت رفع الأذان مباشرة، ثم أداء صلاة المغرب، ويفضل فريق ثالث الانتظار إلى انتهاء أذان المغرب وتناول الإفطار.

فيما تؤذن صلاة العشاء عند الساعة 07:40 دقيقة مساء، وبعدها يؤدي المسلمون صلاة القيام أو التراويح.