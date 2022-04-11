16 محضر إشغالات بأخميم وحملات نظافة وتعقيم بطهطا وطما

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع وميادين أخميم، شملت ميدان مركز الشرطة وشارعي العقيد وحلمى الشريف والطريق الرئيسى أخميم سوهاج حتى ميدان الخلوة وشارع المدارس.

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرًا متنوعًا ما بين إشغالات ونظافة وبيئة، وبحسب حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، فإن حملات رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين تعمل بصفة مستمرة لمنع التكدس المروري ولإضفاء مظهر حضاري لائق بالمركز.

تطهير وتعقيم شوارع مركز ومدينة طهطا

وفى سياق آخر، شن فريق التطهير والتعقيم بالشؤون الإدارية التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، حملة مكبرة على منطقة محطة السكة الحديد وشوارع الثورة وصلاح سالم والمحطة وغيرها من الشوارع والميادين المختلفة بمدينة طهطا.

وأكدت فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أن الوحدة المحلية مستمرة في أعمال التطهير والتعقيم التي تجرى بصفة مستمرة يوميًا حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

حملة نظافة وتطهير بترع مكبرة بمركز طما

وفى سياق آخر قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما بمجافظة سوهاج بحملة أعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة وتجميعها من المنازل، وبدأت الحملة برفع وتجميع مخلفات القمامة من الشوارع والمنازل بقرية الجباب.

وصرح حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، أن الوحدة مستمرة فى متابعة أعمال النظافة وتطهير الترع وتدبيش الطرق بكافة المراكز القروية التابعة لمركز طما، حيث قامت الوحده المحلية بقرية الرياينة بتركيب وصيانة الكشافات بقريط القاوية وتطهير مجرى ترعة «الرياينة الجباب» مع متابعة أعمال التدبيش بناحية ترعة «نجع عبد الله»