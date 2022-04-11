يبدأ صيام اليوم العاشر من شهر رمضان، وفقا لموعد رفع أذان الفجر، ويحدد موعد السحور الذي يسبق الأذان قليلا، ولكثرة التساؤل حول موعد السحور وأذان الفجر اليوم في محافظة سوهاج، نقدم خدمة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر بالمحافظة.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم في محافظة سوهاج

يرفع أذان الفجر اليوم 10 رمضان 1443 هجريا في محافظة سوهاج، في الساعة 4 و7 دقائق صباحا، بفارق 3 دقائق عن أمس الأحد الموافق 10 أبريل 2022 ميلاديا، و9 رمضان 1443هجريا، إذ رفع أذان الفجر فى الساعة 4 و10 دقائق صباحا.

مواقيت الصلاة اليوم 10 رمضان في محافظة سوهاج

نستعرض في «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر، اليوم الإثنين 10 رمضان في محافظة سوهاج:

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:7 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:34 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:15 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:32 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:47 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:47 صباحا.

عدد ساعات الصيام في عاشر أيام رمضان بمحافظة سوهاج

يذكر أن إجمالى عدد ساعات الصوم ليوم الاثنين الموافق 10 رمضان 1443 هجريا، و11 أبريل 2022 ميلاديا، هو 14 ساعة و28 دقيقة، بفارق دقيقتين عن أمس الأحد.

جدير بالذكر، أن مواقيت الصلاة تختلف بين مراكز سوهاج الشمالية والجنوبية بواقع دقيقة إلى دقيقتين.