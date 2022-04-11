شاب ينهي حياته في محافظة سوهاج.. شنق نفسه بحبل غسيل

أقدم شاب بمنتصف العقد الثاني من العمر على إنهاء حياته بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، بشنق نفسه مستخدما حبل غسيل، لمروره بحالة نفسية سيئة منذ شهرين.

في البداية، تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، يفيد بورود بلاغ بإنهاء شخص حياته بمنزله في دائرة قسم طهطا.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور، انتقلت قوة من إدارة البحث الجنائي بقسم شرطة طهطا لموقع البلاغ، ليتبين وجود جثة أسامة. س، 25عاما، كهربائي سيارات، ويقيم بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج مسجاة بسطح منزله داخل غرفة بالطابق الثالث، ولاحظت قوة البحث الجنائي وجود سلك يتدلى من عرق خشبي بسقف الغرفة.

مناظرة الجثة ونفي الشبهة الجنائية

وبمناظرة الجثة تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ووجود سحجة دائرية حول الرقبة، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

وبسؤال والده المدعو أنور. س، 64 عاما، بالمعاش، ويقيم بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، أفاد بأنه عند غياب نجله المتوفى لساعات في غرفته، ذهبت شقيقته للاطمئنان عليه، لتجده مدلى بحبل من أعلى السقف الخشبي للحجرة.

وأضاف أن نجله المذكور يعاني من حالة نفسية سيئة منذ حوالي شهرين، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك، ونفى الشبهة الجنائية، وقد نقلت الجثة لمشرحة مستشفى طهطا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.