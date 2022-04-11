مصرع شاب بحادث سير في سوهاج.. اختلت عجلة القيادة

لقي شاب من محافظة القليوبية، مصرعه بحادث سير في محافظة سوهاج، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يده، أثناء سيرة على الطريق الصحراوي الشرقي مما أدى لانقلابها.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة، ومتوفى بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

انقلاب السيارة ووفاة قائدها

وعلى الفور، انتقلت قوة من إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة أخميم إلى موقع الحادث، ليتبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل قيادة المدعو عبد الرحمن.م، 25 عاما، ويعمل سائقا، بمحافظة القليوبية، اختلت عجلة القيادة بيده أثناء سيره على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق ووفاته.

أسباب الوفاة وفقا لتقرير الطب الشرعي

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى رفع أثار الحادث وتسيير الطريق.

إصابة 3 بحادث تصادم بالطريق الشرقي

جدير بالذكر، أن الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج شهد منذ أقل من 24 ساعة حادثة تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، إذ اختلت عجلة قيادة السيارة الملاكي بيد سائقها، ليصاب هو ومرافقه بكسور متعددة.

بينما أصيب من مستقلي السيارة الميكروباص، سيدة تدعى حنان بجروح وكدمات، وجرى نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج الجامعي، لإسعافهم وتلقي العلاج.