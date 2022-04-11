ضبط 2.5 طن سلع تموينية في مخزن غير مرخص بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين البحيرة، حملات تموينية على المخابز والأسواق اليوم، لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

وأسفرت الحملات عن ضبط بدال تموين بمركز كفر الدوار، جمع 1400 كيلو سكر تموينى، و1040 كيلو مكرونة، داخل مخزن غير مرخص بهدف الاحتكار لتحقيق ربح غير مشروع.

حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية

كما جرى ضبط مخبز بلدي مدعم، جمع 12 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو و60 بطاقة تموينية لتحقيق أرباحا غير مشروعة، وتمكنت إدارة تموين كوم حمادة من ضبط بدال تمويني تصرف في كمية من السلع التموينية المدعمة بمبلغ 10 آلاف و400 جنيه، وبيعهم في السوق السوداء بقصد التربح، كما تم ضبط 12 طن لحوم مفرومة وفراخ متبلة وكبده، في أحد مطاعم طهي المأكولات فاسدة.

وجرى تحرير محضرين لمحلات جزارة لعرضها لحوم بيضاء ليس عليها أي أختام وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضر لمستودع غاز لعدم الإعلان عن سعر بيع الإسطوانات وذلك بمركز المحمودية.

ضبط 210 صفيحة سمن و85 كرتونة مكرونة

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية على الأسواق بمركز إيتاى البارود، أسفرت عن ضبط 210 صفيحة سمن زنة 11 كيلو و85 كرتونة مكرونة، داخل أحد المخازن تم تجميعها بغرض الاحتكار لتحقيق أرباحا غير مشروعة.

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لفرض الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.