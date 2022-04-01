ضبط 1248 قضية تموينية متنوعة.. بينها 6 قضايا حجب سلع غذائية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1248) قضية تموينية متنوعة من بينهم (6) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت (قرابة 55 طن دقيق – زيت طعام – سكر – أرز - أعلاف) و(92) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت (أكثر من 28 طن أسمنت - أكثر من 3 طن جبس - قرابة 12 طن دقيق – زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز - أسمدة - 17000 قطعة مستلزمات طبية – 2458 عبوة سجائر – 16 إسطوانة بوتاجاز)، وكذا (10) قضايا الاستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (قرابة 17 طن دقيق مدعم – سكر تمويني – أسمدة مدعمة – 634 بطاقة تموينية – 1000 لتر مواد بترولية – 5400 إسطوانة بوتاجاز)، بإجمالي مضبوطات بلغت (قرابة 115 طن – 17000 قطعة مستلزمات طبية – 2458 عبوة سجائر – 5416 إسطوانة بوتاجاز - 634 بطاقة – 1000 لتر مواد بترولية) كان أبرزها الآتى:

حجب سلع غذائية

ضبط (قرابة 21 طن مسلى - أرز أبيض – زيت طعام) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (قرابة 4 أطنان أرز أبيض – سكر حر – ياميش رمضان) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم عرضها للبيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط مالكة محل بدال تمويني

ضبط (مالكة محل بدال تمويني) بمحافظة القاهرة لتجميعها كمية قدرها (أكثر من طن سكر تمويني) مدون عليها إحدى العلامات التجارية مخصص ربطاً على البطاقات التموينية، قامت بعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء مستولية على فارق الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (أكثر من 22 طن مواد بناء أسمنت – أكثر من 3 أطنان جبس) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة الأسمنت) بمحافظة القاهرة.

ضبط (3 أطنان أسمنت) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول،بحوزة (مالك مستودع لتجارة الأسمنت) بمحافظة المنوفية.

ضبط (قرابة 4 أطنان أعلاف حيوانية) بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدي إلى الإضرار بالإقتصاد المصري، بحوزة (المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط ( 5400 أسطوانة بوتاجاز) تم ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على فارق الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مستودع بوتاجاز) بمحافظة القليوبية.

ضبط (قرابة 7 أطنان دواجن مجمدة) معبأة داخل عبوات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة ومخرن لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحر الأحمر.

ضبط (أكثر من 3 أطنان أسماك مجمدة – جمبرى مجمد) معبأة داخل عبوات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحر الأحمر.

ضبط (قرابة 2 طن مقطعات لحوم) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (7 أطنان سكر حر – دقيق أبيض – زيت طعام) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخرن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

ضبط (قرابة 5 أطنان تمور) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخرن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (5720 عبوة مكملات غذائية) بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسؤول عن محل لتجارة المكملات الغذائية) بمحافظة الغربية.

ضبط (قائد سيارة حال سير بمحافظة الفيوم وبحوزته (قرابة 9 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعي ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مخزن دقيق فاخر بدون ترخيص تابع لأحد المصانع -كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بحجب وتجميع كميات من الدقيق الفاخر استخراج 72% مجهول المصدر وغير مصحوب بأية بيانات تدل على مصدره بقصد بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (أكثر من 7 أطنان دقيق استخراج 72%).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإدارة مخزن بدون ترخيص للمواد الغذائية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص )بإدارة شقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم، واستغلالها كمخزن بدون ترخيص ، وقيامه بتجميع وحجب كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبدون مستندات تدل على مصدرها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه ، وأمكن ضبط (أمين المخزن – حارس المخزن) حال تواجدهما داخل المخزن ، وعُثر بداخله على (2 طن سكر – 23 طن دقيق - 3٫680 طن زيت) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط صاحب مخزن مواد غذائية لإدارته بدون ترخيص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع وحجب كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وبدون مستندات تدل على مصدرها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (5 طن أرز – أكثر من 2 طن فول – 2 طن دقيق فاخر استخراج 72% - 1 طن مكرونة – 500 كيلو جرام عدس ).

وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين و بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط صاحب مخزن دقيق لإدارته بدون ترخيص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( مالك مخزن دقيق فاخر كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات من الدقيق الفاخر استخراج 72% مجهول المصدر وغير مصحوب بأية بيانات تدل على مصدره بقصد بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (7 أطنان دقيق).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - القليوبية).. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:-

فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية: ضبط عدد (3) قضايا (مصنع لتحضير الوجبات – مخزن للمواد الغذائية – مصنع) وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القاهرة.. بمضبوطات بلغت (71٫5 طن مواد غذائية بدون ترخيص ومجهولة المصدر وبدون بيانات).

فى مجال حماية الثروة الزراعية الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية والأدوية البيطرية: ضبط عدد (6) قضايا (محل أسمدة ومبيدات زراعية – مخزن أعلاف – مدشة أعلاف – 3 عيادة بيطرية( وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الجيزة.. بمضبوطات بلغت (7 طن و550 عبوة أسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية - 79٫5 طن أعلاف – 1860 عبوة أدوية ولقاحات بيطرية بدون ترخيص وبدون بيانات ومنتهية الصلاحية). الطب البيطرى : ضبط عدد (3) قضايا (3 محال جزارة) بنطاق محافظة القليوبية.. بمضبوطات بلغت (35 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجزر).

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسؤول عن مخزن مواد غذائية- كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبدون مستندات تدل على مصدرها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (31 طن دقيق– 18 طن أرز) معبأة في عبوات تزن الواحدة 1 كيلو جرام.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (3638) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (10359) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (154) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (191) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبان – محلات بدون ترخيص).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1351) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).