ضبط 1318 قضية تموينية منها حجب سلع غذائية وبيع بأعلى من السعر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت هذه الحملات عن ظبط 1318 قضية تموينية متنوعة من بينها 11 قضية حجب سلع غذائية ومواد بناء، بإجمالي مضبوطات بلغت أكثر من 71 طن «دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – مسلى – أرز – أعلاف»، و720 عبوة، و5287 طن حديد، و34 طن أسمنت، و99 قضية بيع بأزيد من السعر، بإجمالى مضبوطات بلغت قرابة 56 طن «دقيق – زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – فول – أعلاف»، و23078 عبوة – 2 ماكينة تعبئة – 14 إسطوانة بوتاجاز، و5 قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت قرابة 3 أطنان دقيق مدعم، بإجمالى مضبوطات بلغت قرابة 5451 طنًا – 23798 عبوة – 2 ماكينة تعبئة – 14 إسطوانة بوتاجاز وكان أبرزها الآتي:

ضبط أطنان من السلع مجهولة المصدر

ضبط 4667 طن حديد تسليح و620 طن حديد بليت، بدون مستندات مجهولة المصدر، جرى تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصري بحوزة المدير المسئول عن مركز صيانة سيارات تابع لإحدى الشركات بمحافظة القليوبية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 18 طن «مكرونة – مسلى – زيت طعام»، معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر وجرى تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدي إلى الإضرار بالإقتصاد المصري، وأكثر من 9 أطنان دقيق بلدي مدعم، مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، تم تجميعها وتعبئتها داخل أجولة للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستوليًا على فارق الدعم المقرر، وكان ذلك بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

ضبط سلع وياميش مجهول المصدر معروضة للبيع بأسعار غير معلنة

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 30 طن «دقيق أبيض – مكرونة – مسلى – سكر حر – زيت طعام»، جرى تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدي إلى الإضرار بالإقتصاد المصري، بحوزة المدير المسئول عن مخزن سلع غذائية بمحافظة القليوبية.

وضبط 15 طن «زبيب – قمر الدين - تمور»، مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

وأكثر من 6 أطنان زبيب وقمر الدين، معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

وأكثر من 6 أطنان عسل جلوكوز وسكر حر، معبأة داخل عبوات وشكائر، و3500 لفة قمر الدين مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك بحوزة مسئول مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

ضبط أطنان من اللحوم والكبده غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وضبط نحو 4 أطنان لحوم وكبدة مُجمدة، مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة اللحوم المجمدة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبط نحو 3 أطنان أسماك مدخنة رنجة وملح طعام، معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع أسماك مدخنة «رنجة» بمحافظة الغربية.

وضبط 50 طن «سكر حر – أرز أبيض – مكرونة – مسلى – زيت طعام»، معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، و16500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وذلك بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسماعيلية.

ضبط سلع مجهولة المصدر بمخزن في الشرقية

ضبط أكثر من 16 طن «سكر حر – أرز أبيض – دقيق أبيض – مكرونة – زيت طعام»، مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

ضبط 11 طن دقيق أبيض مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصه الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

ضبط عبوات كوفي ميكس وشاي ومعسل مغشوشة

ضبط 21110 عبوة «كوفي ميكس – شاى – معسل» مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات التجارية المسجلة و4896 عبوة «كوفي ميكس» غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، و550 كيلو جرام شاي معبأة داخل أجولة «مستلزمات إنتاج»، بدون مستندات، و3 ماكينة «تعبئة وتغليف»، و1281 قطعة بندرول ضريبي خاص بإحدى الوزارات «مقلد»، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتعبئة السلع الغذائية وغير الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 122 قطعة سلاح و180 قضية مخدرات

وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- في مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 122 قطعة سلاح نارى بحوزة 95 متهما.

- في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 62744 حكما قضائيا متنوعا.

- في مجال قضايا المخدرات، تم ضبط 180 قضية مخدرات، بإجمالي 186متهما.

- في مجال المتهمين الهاربين، تم ضبط 30 متهما.

- في مجال القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 19 متهما.

- في مجال الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 321 دراجة نارية مخالفة.

- في مجال المخالفات المرورية، تم ضبط 26912 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال فحص السائقين، تم فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

حملة بالقليوبية لضبط متهمين ومحكوم عليهم هاربين

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

- ضبط 6 قطع سلاح نارى وأبيض.

- ضبط 16 قضية إتجار في المواد المخدرة بحوزة 19 متهما.

- تنفيذ 5223 حكمًا قضائيًأ متنوعًا.

- ضبط 3 متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة.

- تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

- الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات: ضبط 3947 قضية متنوعة.

- الإدارة العامة لشرطة الكهرباء: ضبط 11073 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

- الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم: ضبط 257 قضية في عدة مجالات.

- الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة: ضبط 150 قضية متنوعة.

- الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة: ضبط 1381 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية.

ضبط 6901 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

- ضبط 6901 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ6876 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 25 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

- تحرير 631 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

- ضبط 141 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.

جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 9 قضايا.

- في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 1554 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط عدد 37 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 265 حكما قضائيا متنوعا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط قضيتين.

ضبط 17011 مخالفة مرورية متنوعة

واسفرت حملة للإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة، عن ضبط 17011 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

5294 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

83 مخالفة السير بدون تراخيص.

6 مخالفات الدراجات النارية.

6 مخالفات موقف عشوائي.

11 مخالفة شروط التراخيص.