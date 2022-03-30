ضبط 1351 قضية تموينية في 10 محافظات منها حجب سلع غذائية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق خاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

و أسفرت الحملات عن ضبط 1351 قضية تموينية متنوعة، من بينهم 7 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت نحو 32 طن دقيق وزيت طعام وسكر ومكرونة ومسلى وأرز، 5 آلاف و280 عبوة، 84 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت أكثر من 31 طن دقيق وزيت طعام وسكر ومكرونة وأرز وفول وأعلاف، 2324 عبوة، 15 إسطوانة بوتاجاز، 60 طن حديد تسليح، 7 قضايا استيلاء على سلع مدعومة بمضبوطات بلغت أكثر من 8 أطنان، وذلك بإجمالي مضبوطات بلغت أكثر من 131 طنا، 7 آلاف و604 عبوات، 15 إسطوانة بوتاجاز، كان أبرزها الآتي:

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90 طن مضبوطات في 8 محافظات

40 طن حديد تسليح بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعاره بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

أكثر من 11 طن دقيق أبيض بدون مستندات ومجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.

ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الغربية وبحوزته 8 أطنان أرز أبيض بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

5 أطنان سكر حر بدون مستندات ومجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة مالك مخزن سلع غذائية بمحافظة الدقهلية.

4 أطنان إضافات أعلاف حيوانية بدون مستندات ومجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

6 أطنان لحوم بلدية معبأة داخل عبوات بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة سوهاج.

ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم وبحوزته أكثر من 9 أطنان زيت طعام ومكرونة بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط أكثر من 7 أطنان مخللات معبأة داخل براميل بدون بيانات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بمحافظة المنوفية.

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ضبط 4 قضايا في الجيزة

7 أطنان دقيق أبيض وأرز أبيض بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص.

أكثر من 5 أطنان خل وشيكولاتة بدون مستندات ومجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة مالك مخزن سلع غذائية.

3 أطنان دقيق بلدي مدعم مخصص ربطا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، جمعها وعبئها داخل أجولة مدون عليها دقيق أبيض للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، مستوليا على فارق الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك منخل لإنتاج الدقيق الفاخر بدون ترخيص.

أكثر من 5 أطنان خضروات مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وأكثر من طن خضروات مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

المضبوطات في الشرقية