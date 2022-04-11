وزير التنمية المحلية: 12 مليار جنيه تكلفة تطوير منظومة المخلفات بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن متابعة الوزارة أولاً بأول لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، والتي بدأت في عام 2019 تتم بتوجيهات من القيادة السياسية للحكومة وبمتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارات البيئة والمالية والإنتاج الحربي والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات، وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية والتاريخية.

«شعرواي» بمجلس النواب لمناقشة منظومة المخلفات

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع، برئاسة النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، وحضور المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وكل من النائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق وكيلي لجنة الإدارة المحلية، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، كما شارك في الاجتماع سكرتيرا محافظة الجيزة والإسكندرية ورئيسا هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وقيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة.

مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة المخلفات

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات خاصة في مجال إدارة مشروعات البنية التحتية التي سيتم تنفيذها لضمان الاستدامة والحفاظ على أموال الدولة والاستثمارات التي يتم ضخها وتحقيق المستهدفات من المنظومة ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) والإسكندرية يخرج منها حوالي 47% من كمية القمامة والمخلفات الصلبة المتولدة سنوياً في مصر، كما تمثل محافظات الدلتا حوالي 34% وباقي محافظات الجمهورية حوالي 19 %.

وحول طبيعة الوضع السابق لمنظومة المخلفات في مصر قبل البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة، قال اللواء محمود شعراوي إن كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات كانت تصل إلى 50% فقط، ونسبة تدوير المخلفات كانت لا تتعدى 12% فقط، وأغلبها كان يقوم به القطاع غير الرسمي بالمنظومة، كما أن نسبة الدفن الصحي الآمن للمخلفات تصل إلى 5%، وكانت نسبة التخلص العشوائي للمخلفات والقمامة في المحافظات حوالي 83%، ويجري في مقالب عشوائية على أرض المحافظات.

مرحلة تطوير البنية التحتية لإدارة منظومة المخلفات

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مرحلة تطوير البنية التحتية لإدارة منظومة المخلفات مرت بعدد من المراحل، منها مرحلة التطوير التي سعت فيها الوزارة بالتعاون مع باقي الشركاء إلى دمج القطاع غير الرسمي، ووضع آليات للاستدامة المالية ومؤشرات للمراقبة والتقييم وإدخال تكنولوجيات جديدة بالمنظومة، مضيفاً أن المرحلة الثانية كانت خاصة بالبناء، وتقوم فيها الوزارة بتطوير البنية التحتية والأساسية للمنظومة على أرض المحافظات ورفع معدلات المعالجة والتدوير للمخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات وإعداد ومتابعة عقود تشغيل المنظومة.

وقال الوزير إن المرحلة الثالثة من تطوير البنية التحتية خاصة بالقضاء على جميع المقالب العشوائية للمخلفات بالمحافظات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والنظافة العامة، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت أيضًا مع باقي الوزارات المعنية بالمنظومة 3 برامج للخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، حيث يأتي البرنامج الأول في صدارتها والخاص بتطوير البنية التحتية للمنظومة، الذي يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا الدفن الصحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج حوالي 8.5 مليار جنيه.

تمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة

وأوضح «شعراوي» أن البرنامج الثاني خاص بتمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع، وكذا تمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لذلك حوالي 3.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أن البرنامج الأخير من الخطة القومية يخص الدعم المؤسسي والمجتمعي والذي يتضمن إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة والدعم الفني ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية بالمنظومة وتبلغ تكلفته حوالي 100 مليون جنيه.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن إجمالي مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات، قائلًا إنه سيتم رفع التراكمات التاريخية للقمامة والتخلص من المقالب العشوائية لحوالي 62 موقعًا بالمحافظات، كما سيتم إنشاء 29 محطة وسيطة ثابتة لتجميع المخلفات و84 محطة وسيطة متحركة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، إنه سيتم إنشاء 21 منشأة لمعالجة وتدوير المخلفات و52 مدفنًا صحيًا آمنًا، وتأهيل وتوريد 4000 من معدات النظافة بالمحافظات وتمويل 10 عقود للجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع.