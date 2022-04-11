يظل الحديث حول موعد الإفطار وأذان المغرب، من أكثر الأسئلة شيوعا خلال الشهر الكريم، لذلك تقدم «الوطن» موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 10 رمضان في محافظة سوهاج، والذى يُرفع في تمام الساعة 6 و15 دقيقة مساءً ، كما ننشر مواقيت الصلاة وفقا لإمساكية شهر رمضان الكريم.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 10 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:7 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:34 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:15 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:32 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:47 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:47 صباحا.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم في مركزي جرجا والبلينا

وتتفق مراكز محافظة سوهاج، بداية من مركز طما شمالا حتى مركز المنشاة جنوبا، في موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 10 رمضان في محافظة سوهاج، ولكن يختلف التوقيت بفارق دقيقة واحدة بداية من مركز ومدينة جرجا الذى يقع على مسافة 33 كيلو متر شمال سوهاج، ويستمر فارق التوقيت من مركز جرجا حتى مركز البلينا، ليرفع أذان المغرب في الساعة 6 و14 دقيقة مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم بمركز جرجا

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:7 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:33 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:14 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:31 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:47 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:47 صباحا.