تعيين سائقين بـ«تعليم الجيزة».. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن حاجتها لتعيين عدد من السائقين درجة أولى، على الأتوبيسات الخاصة بخدمة العاملين بالمديرية، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وتيسيراً على العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.

الشروط المطلوبة لتعيين سائقين بالجيزة

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حاجتها لعدد 8 سائقين، وفقاً للشروط التالية:

رخصة قيادة مهنية درجة أولى.

اجتياز الاختبار الخاص بالنواحي الفنية في مهارات القيادة.

وأضافت مديرية التربية والتعليم أن تعيين السائقين يكون وفقاً للبنود التالية:

مدة العمل 8 ساعات يومياً، بالإضافة إلى أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية، أو في أثناء الإجازات والأعياد الرسمية.

-الأجر الشهري 3000 جنيه.

المستندات المطلوبة لتعيين السائقين

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة المستندات والأوراق المطلوبة لتعيين السائقين، وهي كالآتي:

رخصة قيادة مهنية درجة أولى.

تحليل حديث للمخدرات.

فيش وتشبيه جنائي.

شهادة طبيه من مستشفى حكومى بخلو المتقدم من أي أمراض مزمنة.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

مكان إجراء اختبارات السائقين بتعليم الجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة، بعد نجاح اجتياز الاختبار الخاص بالنواحي الفنية في مهارات القيادة، وذلك بإدارة وحدة السيارات التابعة للمديرية، ومقرها شارع «المدبح» بالجيزة، خلف مدرسة «عاطف السادات» الابتدائية، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان.

لجنة للاختبارات الفنية لاختيار السائقين

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن الاختبارات الفنية ستُعقد بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مدير إدارة وحدة السيارات بالمديرية، وعضوية أعضاء فنيين من ذات الوحدة، وذلك يوم السبت الموافق 23 أبريل 2022 في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ويتم انعقاد اللجنة المشكلة لفحص المستندات الخاصة للمجتازين لاختبارات القيادة والمهارات الفنية، ورفع تقرير نهائي بالموضوع، تمهيداً لتحرير العقود الخاصة للسائقين المقبولين، بعد أسبوع من عمل اللجنة المشكله لهذا الغرض.