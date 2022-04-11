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مسابقة التربية والتعليم 2022.. الإعلان عن الضوابط والشروط خلال ساعات

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توفيق شعبان
01:39 م | الإثنين 11 أبريل 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 150 ألف معلم ستسد عجز المعلمين في العديد من المدارس على مستوى الجمهورية في كافة التخصصات الدراسية، إذ ستعقد الاختبارات عقب إعلان كافة التفاصيل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة المتقدمين للمسابقة.

إعلان تفاصيل مسابقة التربية والتعليم 2022 خلال ساعات 

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان تفاصيل مسابقة التربية والتعليم 2022 خلال الساعات القليلة المقبلة، من شروطها وضوابطها ومواعيد عقد الاختبارات، مؤكدا أنه سيتم تعيين 150 ألف معلم، على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا؛ لسد عجز المعلمين في المدارس، منوها إلى أنه سيتم تحديد موعد لإجراء امتحانات المتقدمين وفق التخصصات، وتشمل جزءا تكنولوجيا وتربويا، بالإضافة إلى التخصص نفسه، وأيضا أسئلة تتعلق بالسمات الشخصية وطرق التدريس وغيرها.

وأضاف المصدر أنه تم إرسال جميع الضوابط والتخصصات وشروط مسابقة التربية والتعليم 2022 إلى جهاز التنظيم والإدارة، إذ سيجرى إجراء كل مراحل المسابقة من خلال الجهاز.

مسابقة التربية والتعليم 2022.. تقييم أداء المعلمين لمدة عامين  

وتابع أن التقديم في المسابقة يكون عبر موقع بوابة الحكومة، إذ أن المسابقة تحوي على 5 دفعات كل دفعة تبلغ عددها 30 ألف معلم، إذ سيتم تعيين أول 30 ألف معلم ضمن المسابقة خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وأشار المصدر إلى أنه سيجرى تقييم الأداء للمعلمين الذين سيتمّ اختيارهم ضمن مسابقة التربية والتعليم 2022، لمدة عامين دراسيين، وبعدها يخضعون لتدريبات في أكاديمية المعلمين، موضحا أن الأولوية في التعيين لخريجي كليات التربية، وأن شهادة الـ icdl لن تكون مطلوبة ضمن شروط مسابقة المعلمين، ولكن الأهم اجتياز الامتحان الذي يعقده جهاز التنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

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