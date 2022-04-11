المؤبد لعاطل وسائق «توكتوك» للإتجار بمخدر «الهيروين» في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، قبل قليل، بمعاقبة عاطل وسائق «توكتوك» بالسجن المؤبد، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة المراغة، في محافظة سوهاج.

هيئة إصدار الحكم بالواقعة

أصدرت محكمة الجنايات الحكم في جلستها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم غانم، ومصطفى أبو القاسم، بأمانة سر عصام حسانين.

أحداث الواقعة ومعلومات حول نشاط المتهمين

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجاري 2022، عندما وردت معلومات إلى إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة المراغة، تفيد بقيام المدعو «ط. ي.»، 37 سنة، حاصل على دبلوم صناعي ولا يعمل، و«م. ع.»، 24 سنة، سائق دراجة بخارية «توكتوك»، بالإتجار في مخدر «الهيروين»، بدائرة مركز المراغة في محافظة سوهاج، مستغلين مركبة «التوكتوك» في بيع المواد المخدرة لزبائنهما.

ضبط المتهمين وبحوزتهما مخدر «الهيروين»

وعلى الفور، قامت إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة المراغة في محافظة سوهاج بعمل التحريات اللازمة، ليتبين صحة المعلومات الواردة للقسم بشأن المتهمين، اللذين تم ضبطهما وبحوزتهما جوهر «الهيروين» المخدر، ومبالغ مالية حصيلة بيع المادة المخدرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بمعرفة الشرطة، وتحريز المضبوطات، ومركبة «التوكتوك» المستخدمة في ممارسة نشاطهما الإجرامي، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة بسوهاج.

النيابة تحيل الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، تتضمن إحراز جوهر «الهيروين» المخدر بقصد الإتجار، وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد.