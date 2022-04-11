إصابة شخصين في انقلاب أتوبيس على الصحراوي الغربي ببني سويف

أصيب شخصان بإصابات طفيف في حادث انقلاب أتوبيس نقل عام على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا، جنوب غرب محافظة بني سويف، بينما كان قادماً من القاهرة إلى المنيا، قبل قليل من انطلاق مدفع الافطار مساء اليوم الاثنين، ورفض المصابان نقلهما إلى المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث من الطريق.

بلاغ بانقلاب أتوبيس عام على صحراوي بني سويف الغربي

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل عام على الطريق الصحراوي «القاهرة - أسيوط» الغربي، في المنطقة الواقعة بين كمين سمسطا ومحطة الوقود، حيث وجه على الفور بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، كما انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث.

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على الصحراوي الغربي

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس نقل عام، قادم من القاهرة في طريقه إلى المنيا، قبل الإفطار مساء اليوم الاثنين، حيث أكدت التحريات الأولية أن الحادث وقع على طريق «القاهرة - أسيوط» الغربي، بين كمين سمسطا ومحطة وقود زمام سمسطا، وأن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة في يد سائق الأتوبيس، كما تبين أن المصابين يعانيان من كدمات خفيفة، ورفضا نقلهما إلى المستشفى العام.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الأمن في بنى سويف بلاغاً يفيد بانقلاب أتوبيس قادم من القاهرة ومتجه إلى المنيا، وعلى الفور، وجهت الأجهزة الأمنية في بنى سويف الخدمات المرورية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.