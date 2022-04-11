عاجل.. البنتاجون: سنزود أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي بعيدة المدى

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، نقوم بنحو 10 رحلات لأوكرانيا يوميا لنقل مساعدات عسكرية، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف البنتاجون، أنّ جلوس بوتين وزيلينسكي على طاولة المفاوضات أمر جيد، منوها بأن بوتين لم يحقق أهداف حملته العسكرية في أوكرانيا.

البنتاجون: جنرالات روسيا لديهم سجل حافل بالوحشية

وأكد البنتاجون، أنّ روسيا تعيد نشر قواتها في دونباس للبدء بهجوم جديد، مضيفا: «سنزود أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي بعيدة المدى» منوها بأن روسيا تعزز من قواتها في شرق أوكرانيا.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرضت العديد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب.