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سيارات متنقلة تجوب المحافظة.. «مياه الإسكندرية» تعلن مواقعها ومواعيدها لمدة 5 أيام

كتب:

سلامة عامر
05:48 ص | الثلاثاء 12 أبريل 2022
احد مراكز خدمة العملاء بشركة مياه الاسكندرية

احد مراكز خدمة العملاء بشركة مياه الاسكندرية

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، في الفترة بين اليوم، حتي 15 أبريل الجاري.

أماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بمناطق الإسكندرية

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمناطق الآتية:

سيارة شرق:

- أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر، من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسه مساء، وللتواصل 01275918005.

سيارة وسط:

- بشاير الخير: 2 بجوار قسم شرطة كرموز من الساعة التاسعه صباحا حتي الثانية مساء للتواصل 01275918001.

سيارة غرب:

- مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان الهانوفيل من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة مساء، للتواصل 01275918003.

خدمات تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة بمحافظة اللإسكندرية

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة، تقدم جميع خدمات الشركة كالآتي:

- تعاقد على عدادات

- استقبال شكاوى

- دفع فواتير

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

فريق التوعية والتسويق

وقالت الشركة، إن السيارات بها فريق من المعمل المركزي للشركة، لأخذ عينات من العقارات المحيطة، للتأكد من جودة المياه، إضافة إلى فريق من إدارة التوعية والتسويق، لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع الشركة من هنـــــــا.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.