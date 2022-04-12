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موعد السحور وأذان الفجر اليوم 11 رمضان في محافظة سوهاج

كتب:

شيماء دراز
01:19 ص | الثلاثاء 12 أبريل 2022
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

يستعد المواطنون في محافظة سوهاج لبداية صوم يوم جديد من أيام الشهر الكريم، لذلك يبحثون عن موعد أذان الفجر لتناول وجبة السحور، وتقدم «الوطن» وقت رفع مواقيت الصلوات الخمس، اليوم الثلاثاء، الموافق  11رمضان 1443 هجريا، في جميع المدن والقرى.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 11 رمضا

- صلاة الفجر الساعة 4:6 صباحًا.

- الشروق الساعة 5:33 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:54 صباحًا.

- صلاة العَصر الساعة 3:25 مساء.

- صلاة المَغرب الساعة 6:16 مساءً.

- صلاة العِشاء في الساعة 7:33 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:46 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:46 صباحا.

أذان الفجر اليوم 11 رمضان في مدينة جرجا

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:6 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:32 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:15 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:32 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:46 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:46 صباحا.

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