موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 11 رمضان بمحافظة سوهاج

تقدم «الوطن» خدمة مواقيت الصلاة وموعد الإفطار وأذان المغرب بمحافظة سوهاج اليوم الثلاثاء الموافق 11 رمضان 1443 هجريا، 12 أبريل 2022 ميلاديا، الذي يرفع في تمام الساعة 6 و16 دقيقة مساء، في مركز ومدينة سوهاج، بفارق دقيقة واحدة عن أمس الاثنين.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم بمحافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:6 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:33 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:16 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:33 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:46 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:46 صباحا.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم في مدينة جرجا

بينما يرفع أذان الفجر فى مركز ومدينة جرجا والبلينا بمحافظة سوهاج، بفارق دقيقة واحدة، ليصبح موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 11 رمضان 1433 هجريا، 12 أبريل ميلاديا فى مركز ومدينة جرجا، الساعة 6 و15 دقيقة مساءا.

مواقيت الصلاة بمركز ومدينة جرجا

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:6 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:32 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:15 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:32 مساءً.

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:46 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:46 صباحا.