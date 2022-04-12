مراسل «Extra News»: بوتين استعان بقائد شارك في حرب سوريا والقرم

قال حسين مشيك، مراسل قناة Extra News، إن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت وجود استفزازت جديدة أوكرانية، بدعم بريطاني، مبينا أنها أوضحت تدمير قوات تابعة لأوكرانيا، من خلال القوات الخاصة الروسية.

إجلاء أكثر من 17 ألف شخص روسي

أضاف «مشيك»، خلال مداخلة هاتفية من موسكو، في برنامج «حديث الأخبار»، المذاع على فضائية «Extra News»، أنه جرى تدمير قاعدة أوكراني بصاروخ روسي، مع إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من دنمباص من بينهم 3000 طفل، تم إرسالهم إلى الأراضي الروسية خلال 24 ساعة، وسيطرت القوات الروسية على ميناء مدينة ماريوبول لتصبح المدينة بنسبة أكثر من 80% تحت السيطرة الروسية.

مقاتلون بقاعدة آزوف

وأشار مراسل قناة Extra News، إلى أن قاعدة آزوف بها 3000 مقاتل أوكراني، لافتا إلى أن القوات الروسية ستعمل على تحرير دمنباص من القوات القومية الأوكرانية وبعدها سيتم السيطرة على ماريوبول بالكامل، وتصفهم روسيا بأنهم مجرمين ويدمرون الشر للروس وللقوات الروسية.

تغيير قائد القوات الروسية في أوكرانيا

وأكد مراسل قناة Extra News، أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف أوكرانيا إس 300 واستهداف قاعدة روسية بالقرب من أحد المدن الروسية، وردت روسيا تدمير بمستودعات ذخيرة ووقود وقواعد زادت عن 700 قاعدة، مبينا أن أوكرانيا استلمت شحنة أسلحة من دولة أوروبية ستعاديه روسيا وتعمل على منع وصول أي أسلحة أخرى في المستقبل، لافتا إلى أن القوات الروسية غيرت العملية العسكرية من أجل تحقيق أهداف بعينها وظهر هذا في تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد جديد ساعد في دخول روسيا سوريا، وشارك عند دخول روسيا جورجيا وعند دخولها جزيرة القرم.