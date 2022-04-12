«طوكيو» تفرض عقوبات ضد نحو 400 شخص روسي.. و«يوروبول» تواجه موسكو بحملة

فرضت السلطات اليابانية، عقوبات إضافية ضد نحو 400 شخص ونحو 30 منظمة من روسيا، وكانت الخارجية الكندية، أعلنت أمس الاثنين، ان «أوتاوا»، ستفرض عقوبات جديدة على قطاع الدفاع الروسي، وقالت الوزارة الكندية، في بيان، إن الإجراءات الجديدة ستفرض قيودا على 33 كيانا في قطاع الدفاع الروسي، لتقديمها الدعم المباشر أو غير المباشر للجيش الروسي.

الخارجية الكندية: العقوبات الحديثة ستفرض تجميدا للأصول

وأشارت الوزارة الكندية، إلى أن العقوبات الحديثة ستفرض تجميدا للأصول وحظرا على الكيانات المدرجة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

من جانبه، اعلن وفد «الاتحاد الأوروبي» لدى أوكرانيا، عبر موقع التدوينات القصيرة «توتير»، أمس الاثنين، استئناف عمله في العامة «كييف».

«يورو بول» يلاحق الأثرياء الروس الخاضعين لعقوبات

من جانبه، قال حرس الحدود الأوروبي، إنه عزز الرقابة على الأثرياء الروس الخاضعين للعقوبات، فيما اشارت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى ملاحقة الشرطة الأوروبية «يورو بول»، الأثرياء الروس الخاضعين لعقوبات بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت «يوروبول»، مقرها في لاهاي، إنها أطلقت عملية «أوسكار»، بالشراكة مع دول «الاتحاد الأوروبي» والوكالة الأوروبية للتعاون القضائي «يورودجاست» و الوكالة الأوروبية لحرس الحدود«فرونتكس» لـ استهداف أصول الأشخاص والشركات من روسيا، الخاضعين للعقوبات.

«يوروبول»: «أوسكار» ستستمر عاما على الأقل

وأوضحت «يوروبول»، أن «أوسكار»، ستستمر عاما على الأقل وستشمل عددا من التحقيقات المنفصلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام تشيكية، إنه في حال فرض «الاتحاد الأوروبي»، عقوبات على اليورانيوم المخصب القادم من روسيا للمفاعلات الأوروبية، فإن ذلك قد يؤدي لانقطاع الكهرباء عن 100 مليون أوروبي.

ودعا مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، إلى تسريع إجراءات انضمام دول غرب البلقان إلى «الاتحاد الأوروبي»، وأشار المسؤول الألماني، إلى إلى حقبة جديدة على خلفية الحرب «الروسية الأوكرانية»، فيما رفض وزير خارجية الهند، سوبرامنيام جايشانكار، مطالب ونصائح وسائل إعلام غربية لتصويب علاقات بلاده مع روسيا.

وأكد جايشانكار، أن «نيودلهي» تشتري طاقة روسية بكميات أقل بكثير من أوروبا.

بدوره، حث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، موسكو على إطلاق سراح المعارض الروسي «فلاديمير كارا مورزا» فورا، معربا عن شعوره بلاده بالقلق إزاء اعتقال السلطات الروسية للمعارض البارز.