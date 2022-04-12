ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» حول العالم إلى 499.9 مليون حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا حول العالم، منذ ظهور الفيروس إلى 499 مليونا و977 ألف و020 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و205 آلاف و888 حالة وفاة، بينما ارتفع مجموع الشفاء إلى 449 مليونا و536 ألف و914 حالة.

وسجلت السلطات الصحية في كوريا، اليوم الثلاثاء، 210755 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بينها 33 حالة وافدة من الخارج و171 وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع حصيلة وفيات كوريا الجنوبية إلى 19850 حالة وفاة

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض»، إن إجمالي الإصابات بـ «كورونا»، ارتفع إلى 15635274 حالة، في كوريا الجنوبية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 19850 حالة وفاة.

من جانبها، حثت الولايات المتحدة، موظفيها غير الأساسيين على مغادرة قنصلية شنجهاي في الصين بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وسجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم الثلاثاء، 1251 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الاثنين، دون تسجيل حالات وفيات جديدة.

«لجنة الصحة الصينية»: تسجيل 994 إصابة بـ«كورونا» في شنجهاي

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن 994 حالة تم تسجيلها في شنجهاي، و171 حالة في جيلين، و21 حالة في هاينان، و16 حالة في قوانجدونط ، و14 حالة في جيانجسو و11 حالة في تشجيانج.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل 21 حالة إصابة وافدة بـ الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية»، أن إجمالي الإصابات في البر الرئيسي الصيني، ارتفع إلى 166849 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 4638 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وكانت مدينة «قوانجتشو» الواقعة جنوبي الصين، سجلت 27 حالة إصاب بـ«كورونا» منقولة محليا و11 حالة أخرى محلية العدوى بدون أعراض، وسجلت المدينة الصينية، منذ 8 أبريل الجاري 61 إصابة محلية بـ الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.