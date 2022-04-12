واشنطن تستعرض قوتها في البحر الشرقي بحاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية

أبحرت حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية «يو إس إس إبراهام لينكولن»، في المياه الدولية بالبحر الشرقي «بحر اليابان»، في استعراض واضح للقوة لردع استفزازات «بيونج يانج» المحتملة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تبحر فيها حاملة طائرات أمريكية في البحر الشرقي منذ 4 سنوات و5 أشهر.

وتستعد كوريا الشمالية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 110 لميلاد مؤسسها الراحل «كيم إيل-سونج»، يوم الجمعة المقبل، والذكرى السنوية الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي لكوريا الشمالية في 25 أبريل الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

«سول» و«واشنطن» تبدأن تدريب طاقم عمل إدارة الأزمات اليوم

وتبدأ «سول» و«واشنطن»، اليوم الثلاثاء، تدريب طاقم عمل إدارة الأزمات، في الفترة من 12 إلى 15 أبريل، فيما قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إن زعيم البلاد، «كيم جونج-أون»، حضر حفل افتتاح شارع في عاصمة البلاد «بيونج يانج»، أمس الاثنين، ولم يدلِ الزعيم الشمالي، بخطاب.

كان «الكونجرس»، قال في وقت سابق، في تقرير، إن التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بيونج يانج تهدف فيما يبدو إلى تطوير قدرات لتجنب أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية المنتشرة في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأوضحت وكالة أبحاث الكونجرس، في وقت سابق، إن القدرات صواريخ كوريا الشمالية الفعلية لا تزال غير مؤكدة. وأشارت الوكالة، إلى أن اختبارات بيونج يانج أظهرت نجاحا متزايدا، فضلا عن زيادة التدريبات العملياتية.

12 عملية إطلاق صواريخ كورية شمالية في عام 2022

وأجرت «بيونج يانج»، 12 عملية إطلاق صواريخ هذا العام، بما في ذلك 7 عمليات في شهر يناير الماضي، وهو ما يمثل أكبر عدد من تجارب الصواريخ التي أجرتها في أي شهر واحد، كما أطلقت كوريا الشمالية، صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات.