إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «مصر الإسكندرية» الصحراوي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالكليو 65 بطريق محور الضبعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مستشفى اليوم الواحد يستقبل 3 مصابين

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز وادي النطرون، يفيد باستقبال مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون 3 مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة بالكليو 56 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق محور الضبعة، وجرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في حادث طريق «مصر الإسكندرية» الصحراوي

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من بيشوي موسى حسن، 34 عاما، مقيم القاهرة، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، وإسلام فاروق عبدالسلام، 46 عاما، مقيم القاهرة، بكدمات متفرقة واشتباه نزيف في البطن وجرح نافذ في الصدر، وهاني محمد أحمد، 51 عاما، مقيم القاهرة، باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى وكسر في الحوض.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.