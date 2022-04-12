نقل 858 أسرة من عشوائيات مجرى العيون إلى الخيالة وإخلاء 271 عقارا

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع حي مصر القديمة أعمال الإزالة الخاصة بتطوير محيط سور مجرى العيون، إذ تتم أعمال إزالات مناطق السكر والليمون، وحوش الغجر والجيارة استكمالا لجهود الدولة والمنطقة الجنوبية؛ لتطوير كل المناطق غير الآمنة والخطرة تحقيقًا لشعار «مصر بلا عشوائيات»؛ ليشمل مناطق أخرى تنفيذًا لمخطط تطوير سور مجرى العيون، والذي يشمل إخلاء ما يقرب من 95 فدانا؛ لإنشاء مجتمع حضاري سكني وترفيهي يعيد للقاهرة مظهرها العريق.

إخلاء 271 عقارا في عشوائيات مجرى العيون

وأكد تقرير صادر عن حي مصر القديمة في القاهرة، أنّ أعمال الإزالة لمناطق الجيارة، حوش الغجر، والسكر والليمون، أسفرت عن إخلاء 271 عقارا من إجمالي 520 عقارا، وهدم 42 عقارًا، إضافة إلى هدم 8 أنشطة تجارية، وإخلاء 858 أسرة نقلت وتم تسكينهم في وحدات سكنية جاهزة في مشروع الخيالة على بعد مسافة قليلة من موقع الإخلاء، ويتبقى 782 أسرة، جارٍ نقلهم تباعا وتسليمهم وحدات سكنية تم تأثيثها بالخيالة، في إطار تطويرالمناطق غير الآمنة والخطرة.

القضاء على العشوائيات

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال نقل السكان، وتوفير حياة كريمة لهم، وتم قطع شوط كبير فى القضاء على العشوائيات بأحياء المنطقة الجنوبية، مشيرة في تقرير لها أنّ الخيالة عبارة عن كمبوند سكني على أعلى مستوى مجهز بكل الخدمات التعليمية والصحية والمساحات الخضراء والملاعب، وغيرها من الخدمات فضلًا عن توفير كل السلع بأسعار مناسبة من خلال المجمعات الاستهلاكية.

ومن ناحية أخرى، بدأ صندوق التنمية الحضارية بالتنسيق مع الجهات المختصة العمل على تنفيذ مشروع «جوهرة الفسطاط» على مساحة 30 فدانا «بطن البقرة سابقا»، بتصميم مستوحى من العمارة الإسلامية القديمه الذي تتميز به ‎القاهرة التاريخيه على أرض المنطقة العشوائية نفسها وبإطلالة مباشرة على حدائق تلال الفسطاط، التي تقام على مساحة 800 فدان.‎