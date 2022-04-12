«الأرصاد» تعلن استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ حالة الطقس غدًا الأربعاء 12 رمضان، ستكون ربيعية معتدلة على جميع أنحاء ومحافظات الجمهورية، خلال ساعات النهار.

طقس بارد على القاهرة والسواحل ليلا

وقالت منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس الربيعي المعتدل ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، إلا أنّ الحرارة سترتفع مرة أخرى، وهذا ما أكدته الهيئة العامة للأرصاد في وقت لاحق، مشيرة إلى أنّ التغيرات المناخية سمة فصل الربيع، وستكون الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.

وأضافت غانم، أننا شهدنا في الأسبوع الأول من رمضان ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة على جميع مدن الجمهورية، إلا أنّه من بداية هذا الأسبوع شهدنا تغيرات جديدة تتمثل في انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة ستظل مستمرة معنا حتى نهاية الأسبوع، وستظل درجات الحرارة ما بين 26 - 29 على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأكدت أنها ستتراوح بين 20 - 24 على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وتسجل ما بين 26 - 29 على محافظات شمال الصعيد، وتتراوح ما بين 33 - 36 على محافظات جنوب البلاد، وذلك خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات الليل يسود طقس معتدل على جنوب البلاد فى حين يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

وتابعت غانم، في تصريح لـ«الوطن»، بأن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الآن تسجل 25 درجة، في حين تسجل 14 درجة خلال ساعات الليل، ومع بداية الأسبوع المقبل ستعود مرة أخرى للارتفاع التدريجي، وهذا أيضا من سمات الربيع، وستظل هذة التغيرات حتى بداية فصل الصيف.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12-4-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 25 - 14

الإسكندرية 19 - 13

وادي النطرون 24 - 15

طنطا 24 - 14

شبين الكوم 25 - 15

دمنهور 25 - 15

بلطيم 22 - 12

مطروح 18 - 14

السلوم 18 - 13

سيوة 23 - 13

بورسعيد 20 - 14

دمياط 23 - 14

الزقازيق 24 - 15

المنصورة 23 - 15

الإسماعيلية 24 - 15

السويس 25 - 15

العريش 21 - 14

رفح 20 - 14

رأس سدر 22 - 15

نخل 21 - 12

نويبع 23 - 16

طابا 24 - 16

كاترين 23 - 14

الطور 25 - 19

شرم الشيخ 30 - 19

الغردقة 31 - 20

مرسى علم 32 - 20

الفيوم 25 - 14

بني سويف 25 - 14

المنيا 25 - 14

أسيوط 26 - 15

سوهاج 28 - 19

قنا 33 - 21

الأقصر 34 - 20

أسوان 36 - 21

إدفو 35 - 22

أبو سمبل 37 - 21

الوادي الجديد 36 - 20

شلاتين 31 - 18

أبو رماد 32 - 17

حلايب 29 - 19

رأس حدربة 28 - 18