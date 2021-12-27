فحص 204 آلاف تلميذ ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم فحص 204 آلاف و398 من طلبة المدارس الابتدائية في الريف خلال شهر، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية والتى تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية، والتى انطلقت منذ 17 أكتوبر الماضى بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم.

قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا

وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية فى محافظة المنيا، أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، وتهدف الى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

80 فريقا طبيا لتنفيذ المبادرة في الريف

وأضاف «خليل»، أنه تم تجهيز 80 فريقا عن طريق مديرية الصحة، وذلك لتنفيذ المبادرة في الريف، وتم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

وتواصل مديرية الصحة بالمنيا إطلاق قوافل يومية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتوقيع الكشف عن المواطنين في القري الأكثر احتياجا التي تبعد عن أقرب مستشفي عام أو مركزي 15 كيلو ويتم صرف العلاج بالمجان.