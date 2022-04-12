فرصة تدريب بمعهد تكنولوجيا المعلومات تؤهلك للعمل في البنك الأهلي

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن اتفاقه مع البنك الأهلي المصري على التعاون المشترك لرفع كفاءة شباب الخريجين في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل.

إتاحة تخصصات متنوعة بمجالات تكنولوجيا المعلومات

وقالت هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ITI عن إتاحة تخصصات متنوعة بمجالات تكنولوجيا المعلومات في الجولة الأولى من التدريب والتأهيل، وذلك في عدة مجالات تتوافق مع متطلبات سوق العمل وهي كالتالي: «مهندس مركز بيانات Data Center Engineer الاستجابة للحوادث والطب الشرعي الرقمي Incident Response & Digital Forensics حماية هجومية و مختبر Offensive Security & Pen. Testingمصمم UX/UI»

وأضافت «صالح»، أن مدة التدريب تتراوح بين 480 إلى حوالي 580 ساعة تدريبية لكل تخصص، ويوفر التعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات ITI والبنك الأهلي المصري فرص للتوظيف في البنك بعد التدريب لعدد محدود من المتدربين المتميزين.

شروط التقديم

خريج جامعي مصري يحمل شهادة جامعية أو معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، و حاصل على تقدير جيد أو أعلى، حديث التخرج (خريجي من عام 2018 حتى عام 2021)، وأن يكون تخصصه في مجالات: (الهندسة - علوم الحاسب - تكنولوجيا المعلومات) أو أي تخصصات أخرى ذات الصلة.

لا يكون للمتقدم أقارب (حتى الدرجة الثالثة) من العاملين في البنك الأهلي المصري

أن لا يتجاوز عمر المتقدم 28 عاما، وأن لا يكون للمتقدم أقارب (حتى الدرجة الثالثة) من العاملين في البنك الأهلي المصري، وأن يكون للمتقدم نفس العنوان المذكور في بطاقة الرقم القومي، وأن يجتاز جميع اختبارات القبول والمقابلات الشخصية المطلوبة.

وسيتم غلق باب التقديم يوم 5 مايو 2022 على أن يكون حضور الاختبارات إجباريا في فرع المعهد بالقرية الذكية ويكون حضور البرنامج أما في مقر المعهد أو أونلاين حسب رغبة المتدرب.

للتسجيل الرجاء الضغط على الرابط التالي

:https://www.cognitoforms.com/ITI7/ITINBEProgram