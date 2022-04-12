ملخص الحلقات العاشرة.. أحداث مشوقة وتفاصيل مهمة بمسلسلات رمضان (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ملخص الحلقات العاشرة.. أحداث مشوقة وتفاصيل مهمة في مسلسلات رمضان»، تناول أبرز تفاصيل الأعمال الفنية.

وشهدت الحلقات العاشرة من مسلسلات رمضان، بالأمس أحداثا جديدة ومشوقة، ففي مسلسل الاختيار 3، ظهر فيها تحريض شيوخ الجماعة الإرهابية للمواطنين على النزول والإدلاء بـ«بنعم» خلال الاستفتاء على الدستور، من خلال خطب الجمعة التي أرهبوا فيها الناس في حالة التصويت بـ«لا» على الدستور، وقرر حازم صلاح أبوإسماعيل حشد أنصاره وحاصر مدينة الإنتاج الإعلامي.

ملخص الحلقة العاشرة من مسلسل «العائدون»

وشهدت العاشرة من مسلسل العائدون، الاعتماد على الخطة البديلة لتجنيد علاء ومدتها 24 ساعة وتعامل فيها مع محمد ممدوح، وظهر خلال الحديث مدى حرص الجهاز الأمني المصري على مستقبل علاء ومنحه فرصه للسير في الطريق الصحيح.

وفي مسلسل فاتن أمل حربي، ذهبت نيللي كريم إلى محكمة الأسرة بصحبة المحامي محمد ثروت وصديقتها هالة صدقي مع تواجد محمد الشرنوبي وعدد كبير من الناس، وكان في استقبالها عدد من وسائل الإعلام والصحافة لكنها رفضت التحدث لهم.

ملخص مسلسل المشوار

وفي مسلسل المشوار، اقترب الخطر من دينا الشربيني، بعدما خطفت عصابة وجيه أحمد كمال ابن شقيقتها، ووصل المقدم علاء إلى منزلها وشعرت بخطورة الأمر وصرحت لزوجها محمد رمضان بهذا الأمر، وحاول طمأنتها لكنها ظلت تخشى ضياع ابنها منها.

ملخص مسلسل في بيتنا روبوت 2

وكشفت حلقة مسلسل في بيتنا روبوت 2 العديد من الأحداث، إذ ذهب سامح المنافس في صناعة الروبوت إلى شركة يوسف واعتذر له وأهداه الورد، وأصيب يوسف بحالة من العاطفة الشديدة بعدما حصل على العلاج التي منحته إياه زوجته ليلى أحمد زاهر، ما جعله يسامح نفسه.