روسيا: سلمنا الأمم المتحدة أدلة على فبركة «كييف» أحداث غير إنسانية

أعلنت دولة روسيا الاتحادية، أنها سلّمت الأمم المتحدة، بيانات تثبت قيام أوكرانيا بفبركة أحداث غير إنسانية، ادعت أن القوات الروسية قامت بها في أثناء معاركها في أوكرانيا، بحسب ما نقله موقع «قناة العربية»، لافتة إلى أنّ هذه الفبركات تمت بمساعدة عدد من الدول الغربية.

وقال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنّ موسكو قدمت معلومات إلى منظمة الأمم المتحدة بشأن ما وصفته بالاستفزازات التي تقوم بها كييف في الآونة الأخيرة.

وأشار «بوليانسكي» إلى أن إحدى هذه الاستفزازات ما أدعته السلطات الأوكرانية، بشأن اكتشاف مقبرة جماعية في قرية راكوفكا بالقرب من العاصمة الأوكرانية «كييف» في اتهام مباشر للقوات الروسية بأنها من قامت بتلك الجريمة.

وتطرق النائب الأول لمندوب روسيا في الأمم المتحدة، إلى قيام بعض مراسلي وسائل الإعلام الغربية، بتصوير قصف منسوب للجيش الروسي، لسيارات إسعاف كانت تنقل مرضي، مشيراً إلى أنّ أوكرانيا سهلت دخولهم إلى مدينة كريمينايا لتصوير استفزاز أعدته القوات الأوكرانية دون أي سند.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أنّ نظام كييف يستعد برعاية ودعم بريطانية لتجهيز تلفيقات جديدة على مراحل، أبرزها اتهام الجيش الروسي بمعاملة المدنيين بوحشية وخاصة في مقاطعة سومي جنوبي أوكرانيا.

تلفيقات مدبرة لروسيا

وصرح الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، بأن نظام كييف يحضر برعاية القوات الخاصة البريطانية لتلفيقات جديدة واتهام القوات الروسية بمعاملة سكان أوكرانيا بوحشية في منطقة سومي جنوب أوكرانيا.

وأوضح «ميزينتسيف»، لوسائل إعلام روسية، أنه يتم سحب الجثث إلى أحد أقبية المباني السكنية، لعرضها على أنها لضحايا الجيش الروسي، متهماً بريطانيا بوضع هذه الخطط.

وتابع بأن وسائل الإعلام الغربية، ستبدأ في نسج صورة مزيفة في المستقبل القريب جدا لإثارة الخوف من روسيا على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تتطور في أوروبا.

واستطرد «ميزينتسيف» حديثه أن القوات الروسية غادرت هذه البلدة قبل ثلاثة أسابيع في 20 مارس الماضي، ومثل هذه الأحداث، في حال وقعت فلا يمكن ألا تكون مكشوفة منذ ذلك الحين للجمهور.

لم تشمل الاتهامات البريطانيين فقط بل امتدت إلى الفرنسيين، بحسب «ميزينتسيف» قائلاً إنه يوجد قوة من الجيش والدرك الفرنسي وصلوا إلى أوكرانيا وأنهم سيحاولون التستر على جرائم الحرب التي ارتكبتها كييف وتلفيق الاتهامات للقوات الروسية.

قوات خاصة فرنسية في أوكرانيا

وأضاف: «الجنود من قوات العمليات الخاصة الفرنسية، وصلوا إلى جانب خبراء تقنيين من قوات الدرك ووزارة الداخلية الفرنسية إلى أوكرانيا الاثنين عبر ألمانيا وبولندا عبر ما يسمى بالممر الدبلوماسي».