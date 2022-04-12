آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. بريطانيا: القتال سيحتدم خلال أسبوعين

توقعت الاستخبارات البريطانية، تصاعد المعارك الدائرة شرق أوكرانيا خلال 3 أسابيع مقبلة، ونشرت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة على «تويتر»، أن اشتداد القتال يتزامن مع استمرار موسكو في إعادة تركيز جهودها وتموضع قواتها في أوكرانيا بحسب وكالة أنباء رويترز في إطار تغطيتها لآخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

الدفاع الأمريكية: استعدادات روسية لهجوم مكثف في «دونباس»

وأشار تقييم لوزارة الدفاع الأمريكية إلى أن هناك استعدادات روسية لهجوم مكثف بمنطقة «دونباس»، وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

ونقلت شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية في إطار تغطيتها لآخر أخبار روسيا وأوكرانيا أن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية قال إن روسيا تنقل المزيد من العتاد والقوات إلى تلك المنطقة، حيث يركزون العديد من الضربات الصاروخية.

مدفعية ودعم جوي ومشاة

وقال المسؤول الأمريكية الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن قافلة كبيرة من المركبات تتجه نحو مدينة «إيزيوم الشرقية»، مشيرًا إلى أنها تشمل مدفعية بجانب الدعم الجوي والمشاة، بالإضافة إلى عناصر القيادة ومواد أخرى، وكشف المسؤول الأمريكي أن القافلة انطلقت من منطقتي «بيلجورود وفالويكي»، في روسيا، حيث تشكلا منطقتين مركزيتين لتجميع القوات الروسية بـ«دونباس».

إعادة تمركز في دونباس

وفي تناوله لآخر أخبار روسيا وأوكرانيا، قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إنهم يعيدون تنظيم مواقعهم ويركزون على إقليم دونباس، وأكد أن مدينة «ماريوبول»، لا تزال مدينة متنازعا عليها على الرغم أن سقوطها يبدو وشيكا، فيما أشار مسؤول آخر في الوزارة إلى قافلة دبابات شمال «إيزيوم».

وأوضح المسؤول، أن وزارة الدفاع الأمريكية تقدر بأن هذه القافلة تضمّ عناصر للقيادة والسيطرة، بالإضافة إلى كتيبة دعم لصيانة المروحيات وكتيبة لوجستية من قوات المشاة، مضيفًا أن قوات روسيا تعزز صفوفها في جنوب غرب منطقة «دونيتسك»، خاصة بالمدفعيات، وذلك وفقًا لآخر أخبار روسيا وأوكرانيا.