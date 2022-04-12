إحياء ليالي رمضان الثقافية بالابتهالات والتواشيح الدينية بمنفلوط

تكثر الاحتفالات والفعاليات الثقافية والفنية في محافظة أسيوط في شهر رمضان، ومن بينها الاحنفال بحلول الشهر الكريم تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لاحتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بحلول الشهر، وتقديم باقة من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط.

احتفالية ثقافية وفنية بمنفلوط

حيث شهد بيت ثقافة منفلوط برئاسة الشاعر بهاء توفيق احتفالية ثقافية فنية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بأسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور طه على عبد الرازق رئيس قسم اللغويات بكلية البنات بجامعة الأزهر، وحامد على بابا رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي، ومحمد عبد الوهاب الشوربجي رئيس مجلس الأمناء، والإعلامي محمد فؤاد الطللى، والإعلامي الدكتور على محمد أحمد، وأسامة حمودة عضو مجلس الأمناء، والدكتور يحيى محمد القفاص رئيس نادى الأدب، والقاص إيهاب كامل، ونخبة من أدباء وفناني ومثقفي منفلوط.

إبداعات فنية وأمسيات شعرية

بدأت فعاليات الاحتفالية بتفقد معرض الصور الفوتوغرافية بعنوانمنفلوط في صور، والتي تضمنت العديد من التابلوهات التراثية التي تروي مدينة منفلوط في صور فنية إبداعيةأعقبها أمسية شعرية بإطلالة رمضانية.

المشاركون في الأمسيات الشعرية

شارك فيها نخبة من كبار أدباء الصعيد وعلى رأسهم الشاعر محمد سعد توفيق، والشاعر مدثر الخياط، والشاعر محمد أبو شناب، والشاعر بهاء توفيق، والشاعر احمد عبد الحميد، والشاعر رمضان عبد الحميد زيدان، والشاعر محمد عادل، والشاعر أحمد حسن، والشاعر جمال يحيى، والشاعر هشام محمد على، والشاعر أسامة خميس، والشاعر محمد سلطان، ومجموعة من المواهب الشابة منة جمال وإسراء سيد ونورهان سيد، قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية ذات الطابع الرمضاني احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك.

ورشة رسم للأطفال بعنوان أهلا رمضان

وعلى التوازي، أقيمت ورشة الرسم للأطفال مع المدرب شعبان المنفلوطي بعنوان أهلا رمضان، وقام المشاركون برسم مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم.

ابتهالات وتواشيح دينية

اختتمت فعاليات الاحتفالية بعرض فني لفرقة القوصية للإنشاد الديني التي قدمت مجموعة من الابتهالات التواشيح الدينية التي استمتع بها الجمهور.