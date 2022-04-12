موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الثلاثاء 11 رمضان في محافظة القليوبية

موعد الإفطار وأذان المغرب، اليوم الثلاثاء، 11 رمضان، من أكثر الموضوعات البحثية التي ازدادت خلال الدقائق الماضية عبر المحرك العالمي «جوجل»، إذ يهتم الصائمون في كل مكان لأداء الصلاة في أوقاتها، ومعرفة موعد الإفطار والسحور.

وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة يتحدد موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الثلاثاء الموافق 11 من رمضان في القليوبية، ومواقيت الصلاة الأخرى، كالتالي:

موعد الإفطار 11 رمضان

من المقرر أن يرفع أذان المغرب اليوم 11 رمضان في القليوبية في تمام الساعة 6:20، ليعلن انتهاء صيام اليوم الحادي عشر من الشهر الكريم.

- أذان العشاء الساعة 07:40.

- الفجر 04:01 ص.

- الظهر الساعة 11:56 ص.

- العصر الساعة 3:31 م.

وحددت مديرية أوقاف القليوبية، في بيان لها، أن مدة صلاة التراويح نصف ساعة على أن يتخللها درس موعظة ما بين الـ4 ركعات الأولى، والثانية لمدة 5 دقائق، وأن تكون الصلوات خفيفة على المصلين لمراعاة كبار السن والمرضى، تطبيقا للسنة النبوية بالتخفيف على المصلين.

وأوضح أن الصلاة تقام في موعدها المخصص بعد أذان العشاء بمدة 10 دقائق فقط، ثم تبدأ صلاة التراويح بعدها.