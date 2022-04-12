موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 11 رمضان في محافظة الفيوم

يبحث عدد كبير من الصائمين عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم، في مختلف الأيام طوال شهر رمضان المُبارك في محافظة الفيوم، خصوصاً ربات البيوت اللاتي يتابعن المواعيد عن كثب ليتمكّن من إعداد وجبة الإفطار لأسرتهنّ مُبكرًا قبل موعد أذان المغرب، حتى تصبح المائدة جاهزة ويتلف حولها جميع أفراد الأسرة، ويتناولوا إفطار اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المُبارك.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم في محافظة الفيوم، وذلك في ضوء ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان المُبارك، والتي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، فإنّ موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الثلاثاء 11 رمضان في محافظة الفيوم، سيكون في تمام الساعة 6:21 مساءً حينما يرفع أذان المغرب.

موعد أذان المغرب اليوم

وفيما يخص موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم ومواقيت الصلاة، وفقاً للتوقيت المحلي لمدينة الفيوم، فإنّ موعد الشروق سيأتي في تمام الساعة 5:35، بينما يحل موعد الغروب في تمام الساعة 6:21 دقيقة، أمّا مواعيد الأذان، فإنّها تأتي في المواعيد التالية:

موعد أذان الفجر.. 4:06

موعد أذان الظهر.. 11:58

موعد أذان العصر.. 3:31

موعد أذان المغرب.. 6:21

موعد أذان العشاء.. 7:40

شباب الفيوم يفطرون الصائمين

وينتشر العشرات من شباب محافظة الفيوم، على الطرقات السريعة، في أيام المغفرة من شهر رمضان وهي العشر أيام الوسطى من الشهر الكريم، ليقوموا بإفطار الصائمين من خلال تقديم العصائر والمياه والتمر لهم، مُقدمين لهم التهنئة بالشهر المُبارك، وسط دعوات العشرات من المسافرين والمستفيدين من الإفطار أو حتى المارة الذي يدعون لهم على اهتمامهم بإفطار الصائمين، وعدم اهتمامهم بتناول الإفطار إلا بعد أن يتأكدوا من أنّهم قدموا الإفطار لعابري السبيل والبسطاء.