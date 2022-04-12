«شعراوي»: 1.8 مليار جنيه لإنشاء 523 سوقا ونقطة إطفاء بقرى حياة كريمة

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول آخر مستجدات تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مشروعات المرحلة الأولى من برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تسير بشكل جيد ووفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة بفضل رعاية ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي والإشراف المباشر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتنسيق المستمر بين كافة الوزارات والجهات المعنية الأخرى.

تنفيذ كافة الخدمات المطلوبة في قرى الريف المصري

وشدد اللواء محمود شعراوي على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة في طريقها لتنفيذ كافة الخدمات المطلوبة لأبنائنا في قرى الريف المصري، لافتاً إلى أن الوزارة خاطبت المحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة للسير في إجراءات وضع الخطط بناءً على قرار مجلس الوزراء للمراكز والقرى المستهدفة والتي قد يصل عدد سكانها لأكثر من 18 مليون مواطن بالريف في قرابة 1500 قرية جديدة.

وأضاف «شعراوي»، أن الوزارة قاربت على الانتهاء من حصر الاحتياجات وتحديد المشروعات بنهج تشاركي من خلال لجان التنمية المجتمعية التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية ويتم تدقيق كافة الأراضي المتاحة بكل قرية لإعادة استخدامها بشكل كفء في تلبية حاجة هذه المشروعات من الأراضي.

تنفيذ تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية

واستعرض التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية موقف تنفيذ تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، حيث أشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية تتضمن استثمارات مبادرة حياة كريمة إنشاء مجمع خدمات حكومية بكل وحدة محلية قروية وبإجمالي 332 مجمعا جاريا إنشاؤها حالياً ويضم كل مجمع مركزا تكنولوجيا مطورا، ومقر الوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى ووحدة تضامن اجتماعي ومكتب تموين بالإضافة إلى سجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد.

تقديم الخدمات من خلال شباك واحد ويتم ربط هذه المجمعات بالمراكز والمحافظات

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذه المجمعات تعد نقلة مهمة في طبيعة ومستوى تقديم الخدمات المحلية للمواطنين حيث سيتم تقديم الخدمات من خلال شباك واحد ويتم ربط هذه المجمعات بالمراكز والمحافظات وبالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل مميكن للاستفادة من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وضمان تحقيق الشفافية والحوكمة وسرعة إنجاز المعاملات الحكومية للمواطنين .

وقال اللواء محمود شعراوي إن الوزارة بهدف ضمان استدامة المستوى التنموي بالقري المستهدفة بمبادرة حياة كريمة وتأهيل الكوادر التي ستنتقل لتلك المجمعات، فقد بدأت الوزارة منذ 22 مارس الماضي تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج التدريبي الشامل الذي يستهدف كوادر وموظفي الإدارة المحلية على مستوى القرى والمراكز والمحافظات المستهدفة بالمبادرة والمتمثلة في 52 مركزا إداريا وذلك على مدار ثلاثة أشهر و تضم 332 وحدة محلية قروية موزعة على 20 محافظة، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وستختتم هذه المرحلة من البرنامج في يونيو 2022.

نقل ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج التدريبي يركز بشكل أساسي على نقل ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويتم تنفيذها من خلال استشاري عالمي، كما سننفذ خلال شهور المرحلة الثانية من البرنامج التي سنعمل خلالها على تدريب حوالي 8500 موظف على مستوى القري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

واستعرض اللواء محمود شعراوي بعض مشروعات الإدارة المحلية وجهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية ومن بينها مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء والتي تبلغ حوالى 523 مشروع ، حيث أشار «شعراوي»، إلى أن المشروعات المخططة تتضمن إنشاء 182 سوقا و163 نقطة إطفاء و140 موقف سيارات بالإضافة إلى 2 مرسى عبارات بمحافظة قنا بمركز الوقف بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.8 مليار جنيه وذلك في 20 محافظة .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع المحافظات لتتولى تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية وفقاً للمخطط الزمنى الذى تم اعتماده من مجلس الوزراء على أن يتم الانتهاء منها خلال عام 2022 وتم بالفعل تحويل الدفعات المقدمة للمحافظات بإجمالي 440 مليون جنيه للتعاقد الفوري مع جهات التنفيذ .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه روعي في تصميم الأسواق والمواقف أن تكون منشآت حضارية يسهل التحكم فيها والدخول إليها والخروج منها وتتميز بطابع عمراني جيد، وقد تم تصميم أكثر من نموذج ليناسب المساحات المختلفة من الأراضي المتاحة في كل قرية، بينما تم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية فيما يتعلق بمشروعات نقاط الإطفاء، لافتاً إلى أنه روعي أيضاً توزيع المشروعات بشكل متوازن وعادل بين الوحدات المحلية القروية بحيث تسمح باستفادة مجموعة من القرى المتجاورة من خدمات الأسواق والمواقف .

وقال «شعراوي»، إنه تم التنسيق مع وزارة الري للاستفادة من الترع والمجاري المائية التي تم تغطيتها لإقامة بعض مشروعات الأسواق والمواقف عليها مع مراعاة الاشتراطات البنائية المعمول بها في هذا الشأن، مشيراً إلى تكامل مشروعات الإدارة المحلية المشار إليها مع الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المملوكة للمحافظات والمساهمة في تنمية الموارد الذاتية للمحافظات ووحدات الإدارة المحلية وتوفير موارد تساعد في تحسين الخدمات المحلية وصيانة المرافق وتشغيلها وضمان استدامتها.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن المواقف والأسواق ونقاط الإطفاء ستسهم في خلق فرص عمل مؤقتة أثناء مراحل الإنشاء وستسمح بتشغيل مجموعة كبير من صغار المقاولين وكذا خلق فرص عمل دائمة بعد التشغيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بهذه الخدمات .

وأكد وزير التنمية المحلية أن مشروعات الأسواق والمواقف تهدف بشكل رئيسي إلى القضاء على السويقات والمواقف العشوائية في القرى وتحسين المظهر الحضاري وتوفير أماكن مناسبة تسمح لصغار التجاري وسائقي مركبات الأجرة بممارسة نشاطهم ، لافتاً إلى أن الأسواق ستساهم في إعطاء دفعة للاقتصاد المحلي وتنظيم عملية تداول السلع وتمكن صغار المنتجين والمزارعين من تسوق منتجاتهم دون الحاجة لتحمل تكاليف كبيرة في عملية النقل .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الوزارة انتهت من توفير كافة الأراضي المطلوبة للمشروعات بإجمالي 5500 قطعة أرض وتسليمها لجهات التنفيذ في وقت قياسي، حيث تم الاستفادة من كافة الأراضي المتاح بغض النظر عن ولايتها وكان هناك تنسيق كبيرة مع كافة الجهات الحكومية صاحبة الولاية فضلاً عن التعاون مع المواطنين في توفير أراضٍ عن طريق التبرع المجتمعي.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فقد تعاونت الوزارة مع هيئة التخطيط العمراني وجهات التنفيذ لتحديث الأحوزة العمرانية وضمان استفادة كافة التجمعات الريفية القائمة من خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية في المراكز المستهدفة بمبادرة حياة كريمة ومنذ يناير 2021 حتى شهر مارس الماضي تم ضخ تمويل حوالى 529 مليون جنيه من برنامج مشروعك و7 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية حيث أسهم ذلك في خلق حوالى 30 ألف فرصة عمل .