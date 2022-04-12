معلومات عن المنصة الإلكترونية Visit Egypt للقادمين من الخارج

أطلقت شركة مصر للطيران مؤخراً المنصة الإلكترونية Visit Egypt، والتي تتعلق بعملاء مصر للطيران القادمين من الخارج، بهدف تقليل كل من التكدس في المطارات ومدة انتظار المسافرين القادمين من الخارج داخل المطار، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يتعلق بالمنصة الإلكترونية Visit Egypt.

تفاصيل إطلاق المنصة الإلكترونية Visit Egypt

ووفقاً لما أعلنته شركة مصر للطيران في بيانها الرسمي بشأن المنصة الإلكترونية Visit Egypt فإني أبرز المعلومات عنها كالتالي:

- الهدف من المنصة الإلكترونية Visit Egypt هو تقليل انتظار المسافرين القادمين من الخارج داخل المطارات، بالإضافة الحد من تكدسهم داخلها.

- يجب على جميع المسافرين القادمين إلى مصر التسجيل في المنصة الإلكترونية أولا قبل موعد الرحلة بيومين على الأقل، من أجل أن يتمكن المسئولين في إدارة الحجر الصحي من مراجعة الشهادة الطبية.

- ينبغي على كافة المسافرين القادمين إلى مصر الحصول على كود الموافقة QR Code من أجل الدخول إلى مصر على أن يتم إظهاره في مطارات السفر بهدف تسهيل إنهاء الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى مصر.

رابط المنصة الإلكترونية Visit Egypt

- ويستطيع كافة الركاب القادمين إلى مصر مليء كافة البيانات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية، من خلال الدخول إليها عبر الضغط على هذا الرابط.

- إذا كان هناك تعديل في موعد الرحلة يستطيع الراكب إعادة التسجيل مرة أخرى على المنصة الإلكترونية، مع استرجاع بياناته التي تم تسجيلها مسبقاً، كما أن الراكب يستطيع أيضاً إنشاء صفحة شخصية يستطيع من خلالها تعديل بياناته.

- أما بالنسبة إلى الركاب المصريين العائدين من الخارج، فإنه لا يوجد أي ربط بين كل من التطبيق الإلكتروني Visit Egypt وبين جواز السفر الإلكتروني.

- بينما إذا استخرج الراكب تذكرة السفر في المطار قبل الرحلة، فيمكنه التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، على أن تظهر بيانات الراكب عند الحجر الصحي ومعها علامة مميزة تشير إلى أنه له أولوية المراجعة، بسبب ضيق الوقت بين كل من التسجيل والوصول لمصر.