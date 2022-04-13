يهتم الكثير من أهالي محافظة الفيوم، بموعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء، الموافق 12 رمضان، نظرا لطبيعة الشهر الكريم، التي تستدعي الصيام والقيام.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع الوطن، موعد السحور وأذان الفجر اليوم 12 رمضان في محافظة الفيوم، في ظل ما يقدمه لقرائه ومتابعيه من خدمات يومية في كل مكان.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم

ومنذ الانتهاء من تناول وجبة الإفطار أمس يبدأ الجميع في البحث عن موعد السحور واذان الفجر اليوم، ليعلن بداية صوم يوم جديد وتحديد موعد السحور، حيث يبدأ السحور قبل موعد أذان الفجر ليوم الأربعاء الموافق 12 رمضان 1443 هجرياً في تمام الساعة 4:05 دقائق صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، بينما يأتي موعد الإفطار وموعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:21 مساءً، بعدد ساعات صيام يبلغ 14 ساعة و36 دقيقة.

مواعيد الصلاة اليوم في الفيوم

وفيما يخص مواعيد الصلاة والإفطار والسحور في مدينة الفيوم اليوم، فإنّها تأتي كالتالي:

موعد أذان الفجر.. 4:05 صباحاً

موعد الشروق.. 5:34 صباحاً

موعد أذان الظهر.. 11:57

موعد أذان العَصر.. 3:31 مساء

موعد أذان المَغرب.. 6:21 مساء

موعد أذان العِشاء.. 7:41 مساء

موعد السحور والإمساك اليوم

ووفقاً لموعد السحور واذان الفجر اليوم، فإنّ موعد الإمساك سيكون في تمام الساعة 3:45 صباحاً.

موعد السحور وأذان الفجر في إطسا

ويختلف موعد السحور وأذان الفجر، في مركز إطسا بمحافظة الفيوم، بفارق دقيقة واحدة عن موعده في مدينة الفيوم، حيث يأتي موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:06.