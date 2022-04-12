عاجل.. مصرع طفل سقط من الطابق الثالث في ظروف غامضة بحلوان

تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع طفل سقط من الطابق الثالث في دائرة قسم شرطة حلوان، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مسرح الواقعة تمهيدًا لتفريغها لكشف غموض الواقعة، وطلبت النيابة استدعاء أسرة الطفل المتوفى؛ لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان إخطارًا من مستشفى حلوان العام بوصول طفل جثة هامدة، ويشتبه في سقوطه من الأعلى، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعى «كمال.ر.ف» 4 سنوات، ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وتبين من الفحص إصابته بكسور في جميع أنحاء الجسم، كما تبين وجود نزيف داخلي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.