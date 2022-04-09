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مصرع طفل سقط من الطابق الرابع أثناء لعب الكرة بمنزله في المنوفية

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إبراهيم الديهي
03:56 م | السبت 09 أبريل 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي طفل مصرعه بعد سقوطه من الطابق الرابع في منزله بمركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث وقع على الأرض جثة هامدة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، ونُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى تلا، ووُضع تحت تصرف جهات التحقيق، وحُرر المحضر اللازم.

مصدر بقرية بابل يكشف أسباب وفاة الطفل 

وأكد أحد أهالي قرية بابل بمركز تلا لـ«الوطن»، أن الطفل يدعى «ع.ع»، 12 سنة، في الصف الثاني الإعدادي، وأنه سقط من الطابق الرابع أثناء لعب كرة القدم في منزل الأسرة، ويتم الآن الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والحصول علي تصريح الدفن لتشييع الطفل إلى مثواة الأخير.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع طفل يدعى «ع.ع»، 12 سنة، حيث سقط من الطابق الرابع من منزله، وجرى تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثمان، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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