مصرع طفل وإصابة 2 في انهيار أجزاء من عقار قديم غرب الإسكندرية

لقي طفل مصرعه وأصيب شخصان آخران، نتيجة انهيار أجزاء من عقار قديم في منطقة الدخيلة، غرب الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، أدى إلى تضرر عدد من الأسر، نتيجة انهيار العقار، وتدخلت مديرية التضامن الاجتماعي لإغاثة المتضررين، فيما نقل جثمان الطفل إلى مشرحة «كوم الدكة» تحت تصرف النيابة العامة.

انهيار أجزاء من عقار الدخيلة

البداية حين تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً بانهيار أجزاء من عقار في شارع «العلاف»، أمام مقابر الدخيلة، في نطاق حي العجمي، غرب الإسكندرية، وعليه انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وتلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية إشارة من غرفة عمليات المحافظة، بسقوط أجزاء من عقار في شارع «العلاف»، وعلى الفور وجهت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، فريق الإغاثة بالمديرية وإدارة العجمي، بالانتقال إلى موقع العقار للمعاينة والحصر.

تفاصيل عقار شارع «العلاف» المنهار

تبين من المعاينة أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، ومقسم إلى جزءين، وتم سقوط أجزاء من سقف العقار، مما أدى إلى وفاة طفل يُدعى «ياسين»، في عمر 8 سنوات، وإصابة سيدة مسنة مبتورة القدمين، وتحصل علي معاش كرامة، تم نقلها إلى مستشفي العامرية، بالإضافة إلى إصابة طفلة، تم نقلها إلى مستشفي الطلبة.

تضرر 6 أسر تقيم في العقار المنكوب

كما تبين أن الجزء المنهار من العقار تقيم به ثلاث أسر، والجزء الآخر تعيش فيه ثلاث أسر أخرى، وأن الجزء المنهار حدثت به خسائر بشرية، تتمثل في حالة وفاة وحالتي إصابة، إضافة إلى خسائر في الممتلكات، وتم إخلاء العقار بالكامل، كما تبين أن العقار صادر له قرار ترميم من حي العجمي، ولم يتم التنفيذ.

توزيع وجبات إفطار على المتضررين

ووزعت مديرية التضامن وجبات إفطار علي الأسر المتضررة، وقدمت مساعدة مالية عاجلة لأسرة الطفل المتوفي، ويجري عمل الأبحاث اللازمة، ومتابعة الأسر المتضررة، لصرف مستحقاتهم من خسائر الممتلكات والوفاة والإصابة والإعاشة، وفقاً للوائح والقوانين.