مسلسل سوتس Suits .. شرابات أحمد داود تثير الجدل على السوشيال ميديا

مسلسل سوتس Suits من الأعمال المميزة لهذا العام في شهر رمضان، وهو من بطولة آسر ياسين، أحمد دوواد، وصبا مبارك، وأثارت شرابات شخصية «آدم منصور» الذي يجسد دوره الفنان أحمد داود جدلاً على السوشيال ميديا .

شرابات أحمد داود تثير الجدل على السوشيال ميديا

وارتدى أحمد داود أكثر من شراب يحمل رسومات كرتونية مختلفة على بدلة «كاجول» ونشر داود صورة من تلك الشربات عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها «آنساتي سيداتي سادتي أحب أقدملكم شرابات الشخصية».

علا رشدي تمازح زوجها بسبب الشراب

ومازحت علا رشدي زوجها قائلة: «لا شراب باتمان اللي فوق ده بتاع دودي».

مسلسل suits بالعربي يتصدر تريند «جوجل»

تصدر مسلسل suits بالعربي الحلقة 10، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد عرضها أمس على شاشة قناة CBC، إذ شهدت الحلقة محاولة زين ثابت وآدم منصور، إثبات براءة فتاة الأوراق المالية، بعد ظلمها من صاحب شركة الأوراق المالية ومحاولة تشويه صورتها.

أبطال مسلسل suits بالعربي

يذكر أنَّ مسلسل suits بالعربي يضم مجموعة من النجوم وهم: آسر ياسين، وأحمد داود، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وريم مصطفي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني.