التعليم: إنشاء وتشغيل 1000 مـدرسة متميزة للغات بحلول عام 2030

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الاستراتيجية للوزارة لعام 2022/2026، ومنهجية إعداد الخطة المستقبلية، وخطة التنمية المستدامة الأممية 2030، لضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدي الحياة.

رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إنه تنفيذ للتوجيهات الرئاسية بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية بشتى المجالات، أن التعليم يحتل أولوية متقدمة، باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان المصرى، وتعزيز وعيه الوطني، واستثمار قدراته في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

المشاركة مع القطاع الخاص

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم، من خلال «المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P».

وأشارت الوزارة، إلى أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 1000 مــرسة متميزة للغات بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص، بمصروفات مخفضة تناسب أولياء الأمور من أصحاب الدخول المتوسطة، وتسهم في خفض الكثافة الطلابية بالمدارس التجريبي.

تشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات

وقالت الوزارة ، أنه تم توقيع عقود الطرح الأول من «المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» رسميا في عام 2019، ودخلت باكورة هذه المدارس الخدمة في العام الدراسي 2020 2021، وجذبت مرحلة التأهيل المسبق للطرح الثاني الذي يشمل 16 محافظة، رجال الأعمال المصريين والعرب للاستثمار في هذا المشروع القومي حيث تم الانتهاء من بناء وتسليم عدد (7) مدارس وتشغيلها في 2020/ 2021 .