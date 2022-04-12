لمرضى الكبد.. كيف تحمي نفسك من الجفاف في رمضان؟

كشفت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن العديد من النصائح التي وجهتها إلى مرضى الكبد خلال شهر رمضان الكريم لحمايتهم من حدوث جفاف، وذلك من خلال مقطع فيديو يتحدث خلاله الدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد التغذية في المعهد القومي للتغذية.

«حماد»: يجب أولا أن تسمح الحالة الصحية لمريض الكبد أن يصوم رمضان

يقول الدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد التغذية في المعهد القومي للتغذية، خلال مقطع الفيديو الذي نشرته الوزارة إنه يجب أولًا أن تكون الحالة الصحية لمريض الكبد تسمح بأن يصوم شهر رمضان الكريم، إذ أن الصائم لساعات طويلة يتعرض لنقص في كميات السوائل في الجسم، مع الإحساس بالعطش، لذا يجب أن يقل هذا الإحساس بالعطش، ويقل تعرض مريض الكبد للجفاف في هذه الفترة الطويلة من الصيام.

وأضاف «حماد» أنه يجب شرب كمية كافية من السوائل، ولكن هناك أنواع معينة من السوائل يجب الابتعاد عنها بشكل كبير، وهناك سوائل أخرى يجب على مريض الكبد الحفاظ على تناولها بقدر كافي، وعلى سبيل المثال الماء، وبعض المشروبات العشبية البسيطة والخفيفة دون الإسراف في تحليتها بالسكر.

المشروبات الممنوعة عن مرضى الكبد في رمضان

وأوضح «حماد» أن هناك بعض المشروبات التي يجب منعها عن مريض الكبد، والإقلال منها بقدر كبير، مثل المشروبات الغازية بكل أنواعها، إذ أن البعض يظن أن المشروبات التي لونها فاتح قد تكون أقل ضررًا، لكن في النهاية جميعهم يحتوون على مواد متشابهة فيها نسبة عالية من السكريات، وفيها مركبات ضارة بالصحة العامة.

وأشار أستاذ مساعد التغذية في المعهد القومي للتغذية إلى أنه من ضمن المشروبات الضارة بمرضى الكبد، والتي تكثر خلال شهر رمضان الكريم هي المشروبات سريعة التحضير التي تعطي طعم البرتقال أو المانجو، أو مشروب التمر هندي، ويجب منع هذه المشروبات بشكل تام والاعتماد على المشروبات الطبيعية، مؤكدًا أنه إذا كان مريض الكبد يعاني من ارتفاع ضغط الدم يجب عليه الامتناع عن تناول مشروب العرقسوس لأنه يرفع من ضغط الدم.