عاجل.. تحرك من «الأعلى للإعلام» ضد جريدة المصري اليوم بسبب فتوى «بيع الطعام للكافر»

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عم استدعاء الممثل القانوني لجريدة «المصري اليوم» بسبب نشر إحدى الفتاوى المنسوبة لأحد الشيوخ واعتبرها المجلس الأعلى للإعلام «إثارة الفتنة والحض على التمييز بين المواطنين».

وأوضح المجلس في بيان له منذ قليل، أن إدارة الرصد بالمجلس الأعلى رصدت الواقعة ضمن متابعة نشاط المواقع الإلكترونية والصحفية، وبناء على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة وهجوم عنيف على الجريدة.

المصري اليوم تنشر فتوى مثيرة للجدل

وكانت المصري اليوم نشرت في صحيفتها الورقية وموقعها الالكتروني وعلى صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فتوى منسوبة لداعية سوري، بعنوان «ما حكم بيع الطعام في نهار رمضان للكافر؟».

وأثار نشر الفتوى وعنوانها جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت جريدة «المصري اليوم» بيانا تعتذر فيه عن الخطأ في نشر الفتوى.

حذف الفتوى من الموقع الالكتروني وفيس بوك

واضطرت جريدة المصري اليوم إلى حذف المنشور الخاص بالفتوي من صفحتها على موقع فيس بوك ومن الموقع الالكتروني لها، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفتوى المنشورة في الصحيفة الورقية.