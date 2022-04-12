عاجل.. بوتين: ما يحدث في أوكرانيا مأساة ولم يكن لدى روسيا أي خيار

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علمه بأن ما يحدث في أوكرانيا مأساة حقيقة، إلا أن موسكو لم يكن لديها أي خيار آخر، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز» في نبأ عاجل، منذ قليل.

مؤتمر صحفي بين بوتين ولوكاشينكو

وأكد الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، فشل العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا وروسيا البيضاء، مشيرا إلى أنهما سيقاومان تلك المحاولات الرامية إلى عزل البلدين.

تعميق العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا

ودعا بوتين إلى تعميق العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا في ضوء العقوبات التي فرضها الغرب عليها، موضحًا أن موسكوستعمل خلال الفترة المقبلة على إزالة كل الحواجز في مجال التجارة مع بيلاروسيا.

ومن جانبه، قال الرئيس البيلاروسي، إن أوكرانيا كانت مستعدة لشن ضربة ساحقة ضد روسيا إذا تأخرت العملية العسكرية، منوها إلى أن تأخير تلك العملية كان سيؤدي إلى نتائج أسوء بكثير.