عاجل.. بولندا تعتقل مواطنا روسيا مقيما بتهمة التجسس لصالح موسكو

أعلنت السلطات البولندية، اليوم اعتقال مواطن روسي، بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الروسية، وفقًا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

بولندا تعتقل جاسوس روسي مقيم بأراضيها

وأكّدت النيابة العامة البولندية أنَّ أفراد الشرطة العسكرية اعتقلوا المواطن الروسي الذي كان يقيم بشكل دائم في بولندا، أثناء التحقيق الذي تجريه دائرة الشؤون العسكرية للنيابة الإقليمية بمدينة غدانسك، بحسب البيان الذي أصدرته.

وأكّدت النيابة العامة في بيانها، أنَّ استنتاجات المخابرات العسكرية البولندية، أشارت إلى أن ذلك المواطن كان يتجسس لصالح الاستخبارات الروسية.

تطور العلاقات الروسية البولندية

وتشهد العلاقات الروسية البولندية تطورًا كبيرًا عقب انضمام الأخيرة إلى حلف شمال الأطلسي، إلى جانب شن موسكو عملية عسكرية خاصة على أوكرانيا.