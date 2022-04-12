يوسف يفقد الذاكرة ببداية أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 11

انتهت أحداث حلقة أمس من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني بتعرض يوسف الذي يقوم بدوره الفنان «هشام جمال» لحادث سيارة بسبب زوجته سارة التي تقوم بدورها الفنانة «ليلى أحمد زاهر» لتبدأ مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 11 بمحاولة افاقة يوسف من الإغماء.

يوسف يفقد الذاكرة في مسلسل في بيتنا روبوت 2

تدور المشهد الأول من مسلسل في بيتنا روبوت 2 في محاولة سارة إفاقة زوجها يوسف من الإغماء، لكن الروبوت لذيذ يكرر أن «يوسف مات» فتنفعل عليه وتقول «مش عايزة أسمع حد يقول كده على يوسف» فترد الروبوت زوميا «يوسف اتقتل».

وبعدها يحاول لذيذ الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن حادث قتل المهندس يوسف لكن سارة تنفعل وتطلب منه إغلاق الخط.

وفي نفس الوقت تقوم الخادمة بإعطاء سارة «ختامة» حتى تقوم سارة بجعل يوسف «يبصم» على بيع الشقة والشركة والسيارة حتى لا تتعرض لمشاكل، فتصرخ سارة.

أخيرًا يستيقظ يوسف من الإغماء، لكنه يسأل «حضرتكم مين .. وأنا فين» وسط دهشة الجميع.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

وبشكل حصري يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على شاشة قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، ويتمّ في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي

وهو من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.